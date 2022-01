Covid-19 : ce que prévoit le projet de loi sur le pass vaccinal adopté en première lecture

Annoncé le 17 décembre par Jean Castex, le projet de loi qui prévoit de transformer le pass sanitaire en pass vaccinal a été approuvé en première lecture par l'Assemblée nationale tôt ce jeudi matin, après trois jours de débats houleux et la sortie remarquée d'Emmanuel Macron sur les non-vaccinés. Il appartient désormais au Sénat de se prononcer sur le projet de loi. L'examen du texte doit débuter en séance mardi, soit le 11 janvier. Que contient-il à ce stade de la navette parlementaire ?

Quand entrera-t-il en vigueur ?

Le gouvernement espère toujours "vivement" que le projet de loi entre en vigueur dès le 15 janvier, a confirmé ce jeudi le Premier ministre français, Jean Castex, sur BFM. "Nous l'espérons le 15, mais ça ne dépend pas que de moi et que du gouvernement, il faut désormais que le texte passe au Sénat", a souligné Jean Castex. "Notre objectif est simple : aller le plus vite possible", a insisté Christophe Castaner, président du groupe La République en marche (LREM) à l'Assemblée nationale, ce jeudi sur franceinfo. "J'aurais souhaité d'ailleurs que nous allions plus vite" mais "il y a eu des volontés d'obstruction", a-t-il aussi déclaré, faisant allusion aux oppositions et aux suspensions des débats qui ont retardé l'examen du texte au Palais Bourbon.

Un délais qui apparaît un peu court, compte tenu des débats à tenir au Sénat et de la saisine du Conseil constitutionnel. "Je souhaite que le Sénat puisse aller le plus vite possible, mais il appartient au Sénat, et au Sénat seul de décider", a reconnu Christophe Castaner. La saisine du Conseil constitutionnel par les députés LR, annoncée dans la nuit de mercredi à jeudi, sur la question des contrôles du pass vaccinal, risque aussi de retarder un peu plus l'entrée en vigueur du texte.

Qu'est-ce que ça change et qui est concerné ?

L'article 1er prévoit qu'un justificatif de statut vaccinal pour le Covid-19 sera demandé aux personnes d'au moins 12 ans, en lieu et place de l'actuel pass sanitaire, pour accéder aux activités de loisirs, aux restaurants et débits de boisson (à l'exception de la restauration collective), aux foires, séminaires et salons professionnels, et aux transports publics interrégionaux (avions, trains, cars).

Un test négatif ne suffira donc plus, sauf pour accéder aux établissements et services de santé. Un simple pass sanitaire (test Covid négatif, attestation de vaccination complète ou certificat de rétablissement) restera en effet valable pour l'accès aux établissements de santé et aux services médico-sociaux, sauf urgence, que ce soit pour les malades ou leurs accompagnants.

Dans le cas des transports, une exception est aussi prévue : pas besoin d'un pass pour "motif impérieux d'ordre familial ou de santé" - un proche mourant par exemple - sous réserve de présenter un test négatif, "sauf en cas d'urgence". En outre, sur décision des préfets, l'accès aux grands magasins ou centres commerciaux pourra être subordonné au pass vaccinal.

Parmi leurs amendements de retouche, les députés ont repoussé de 12 à 16 ans la nécessité d'un pass vaccinal pour les sorties scolaires et activités péri et extrascolaires. Un test négatif au Covid-19 suffira donc aux 12-15 ans.

Comment obtenir le pass vaccinal ?

Pour obtenir le nouveau pass vaccinal, il faudra un schéma vaccinal complet (deux doses ou une seule, en fonction du vaccin). Un certificat de rétablissement du Covid-19 pourra continuer de se substituer au justificatif de statut vaccinal. A partir du 15 février, il faudra effectuer sa dose de rappel quatre mois - et non plus sept - après sa deuxième dose pour que le pass reste valable.

Pour les Français s'étant engagés dans une démarche de vaccination mais ne disposant pas encore d'un schéma vaccinal complet, le texte prévoit qu'un test de dépistage négatif permettra tout de même de valider le pass vaccinal.

Le pass vaccinal requis pour certains salariés

Les salariés des secteurs concernés par l'obligation d'un pass sanitaire auront l'obligation, sous conditions, de disposer du pass vaccinal. Les établissements recevant du public (ERP) et les soignants, notamment, sont concernés. Deux millions de salariés, actuellement concernés par l'obligation de pass sanitaire, seront concernés par cette obligation vaccinale. En revanche, l'extension du pass sanitaire à toutes les entreprises ne figure pas dans le projet de loi.

Des sanctions beaucoup plus lourdes pour les fraudeurs

Les sanctions seront beaucoup plus dures pour les fraudeurs, selon ce projet de loi. Si vous utilisez le pass vaccinal de quelqu'un d'autre, vous risquerez une amende de 1.000 euros, contre 135 actuellement. Pour l'utilisation d'un faux pass, vous encourez jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende. Le ministre de la Santé Olivier Véran a indiqué dans la nuit de mercredi à jeudi devant l'Assemblée nationale que "5% des patients hospitalisés" disposaient de faux pass sanitaires et ne sont pas vaccinés.

En cas de doute, les responsables d'établissements recevant du public pourront contrôler les pièces d'identités de leurs clients. La présidente de la Commission des lois précise qu'il s'agira moins d'un contrôle d'identité que d'un contrôle de cohérence, de la même façon que les caissiers peuvent demander la carte d'identité lors d'un paiement par chèque.

L'absence de contrôle du pass par l'exploitant d'un établissement recevant du public sera passible dès le premier manquement d'une amende de 1.000 euros, contre une sanction à partir du troisième manquement actuellement.

Le gouvernement a déposé un amendement sur la "repentance" : les personnes détenant des faux pass n'auront pas de sanction si elles se font injecter une première dose de vaccin dans les 30 jours suivant la commission de l'infraction.

Lourdes amendes pour les entreprises qui ne nouent pas le jeu du télétravail

Le gouvernement propose également de sanctionner d'une amende administrative allant jusqu'à 1.000 euros par salarié, dans la limite de 50.000 euros, les entreprises ne jouant pas le jeu du télétravail pour lutter contre l'épidémie.