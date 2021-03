Covid-19 : ce qui va changer à partir de samedi en Eure-et-Loir, département sous surveillance renforcée

Lors de sa conférence de presse, ce jeudi à 18h, Jean Castex, Premier ministre annonce que désormais, vingt-trois départements, et non plus vingt, sont placés sous surveillance renforcée en France, face au Covid-19. L'Eure-et-Loir fait toujours partie de cette liste et est le seul de la région Centre-Val de Loire dans ce cas.

L'Eure-et-Loir ne subit pas le sort du Pas-de-Calais qui va connaître un confinement le week-end, mais fait partie de ces départements où l'épidémie a encore progressé depuis le dernier point presse du Premier ministre le 25 février.

De nouvelles mesures restrictives vont donc s'y appliquer à partir de vendredi soir minuit.

les grands centres commerciaux et surfaces commerciales de plus de 10.000 m² seront fermés , et non plus seulement les centres de plus de 20.000 m²

"le port du masque sera obligatoire dans toutes les zones urbaines" , indique Jean Castex au sujet des vingt-trois départements sous surveillance renforcée : cela ne changera rien pour l'Eure-et-Loir où un arrêté rend obligatoire le masque dans l'ensemble du département

les préfets devront restreindre l'accès à certains sites durant le week-end, où "il y a souvent des rassemblements avec trop de personnes, souvent sans masques", indique le Premier ministre. A charge à la réfère d'Eure-et-Loir Françoise Souliman de mettre en oeuvre ces mesures

Jean Castex invite les habitants d'Eure-et-Loir et des départements sous surveillance renforcée "à ne pas sortir autant que possible de leurs départements" . C'est une "demande de simple bon sens : évitons de diffuser le virus", précise le chef du gouvernement

enfin, le Premier ministre indique que dans les 23 départements sous surveillance renforcée, dont l'Eure-et-Loir, il y aura "une accélération de la vaccination" contre le Covid-19

En Eure-et-Loir, selon l'agence régionale de santé, le taux d'incidence était de 247 cas positifs pour 100.000 habitants au 27 février dernier, le plus élevé du Centre-Val-de-Loire, avec un taux de positivité de 8,6%.