Covid-19 : ces Mayennais qui sont passés entre les gouttes épidémiques, jamais contaminés, jamais cas contact

Depuis le début de la crise sanitaire, début 2020, des millions de Français ont été contaminés par la Covid-19, d'autres encore ont été cas contact, les obligeant à s'isoler et à réaliser de nombreux tests. Et puis d'autres sont passés entre les gouttes comme Pierrette et Vincent en Mayenne.

La 5ème vague en moins de deux ans de la pandémie de Covid-19, peut-être la dernière a dit le ministre de la Santé, Olivier Véran. On veut bien le croire, tout le monde en a ras-le-bol de ce virus et des restrictions qui vont avec. Cette 5ème vague épidémique, Pierrette et Vincent la vivent finalement comme les autres. La première, qui vit à Ménil, dans le Sud-Mayenne, et le second, qui réside dans l'agglo lavalloise, ne la redoutent pas plus que les quatre premières. Ils font bien évidemment très attention à leurs gestes dans le quotidien et pour l'instant leurs précautions fonctionnent puisqu'ils n'ont jamais été contaminés, ils n'ont jamais été cas contact, ils n'ont jamais ressenti les symptômes de la maladie (toux, fatigue, maux de tête etc...). Ces Mayennais sont passés entre les gouttes épidémiques.

"Peut-être que je possède de bons anticorps"

"Je ne sais pas ce que cela signifie d'avoir un rhume, une grippe depuis deux ans. Tant mieux. Depuis le début, j'ai été très rigoureuse vis-à-vis de moi et des autres. Peut-être une forme de peur. Je ne sortais plus sauf pour aller travailler et puis moi je n'ai pas le droit de faire n'importe quoi, je ne veux prendre aucun risque" explique Pierrette, auxiliaire de vie à Ménil, qui a son schéma vaccinal complet.

Vincent, lui, s'étonne encore aujourd'hui de n'avoir jamais été malade. Ce cariste n'aurait pourtant pas dû y échapper, il le reconnaît lui-même : "et pourtant j'ai rencontré du monde car je travaillais pendant les confinements. Je n'ai jamais arrêté. J'ai côtoyé des routiers de beaucoup de pays européens et je me disais à chaque fois que j'allais le choper. Et puis rien. Peut-être que je possède de bons anticorps". La compagne de Vincent possède peut-être, elle aussi, des anticorps renforcés, elle travaille comme agent de sécurité sur les marchés ou dans les stades de foot de la région, à Laval et à Rennes et, comme Vincent, elle est toujours passée à travers les gouttes du virus.

Épidémiologiste et membre du Conseil scientifique, Arnaud Fontanet estime que le pic de la cinquième vague de Covid devrait se produire mi-janvier. "Plus le temps passe, moins les vagues seront douloureuses",selon le scientifique et "à terme", le_ _"Sars-CoV-2 rejoindra les autres coronavirus saisonniers humains qui nous donnent des rhumes et des angines chaque hiver". Mais "nous n’y sommes pas encore", prévient-il.