Covid-19 : Ces pompiers de Côte-d'Or qui refusent de vacciner

À quelques jours de l'ouverture du vaccinodrome géant au Zénith de Dijon, la Fédération autonome des sapeurs-pompiers, syndicat majoritaire au SDIS de Côte-d'Or, et ses adhérents indiquent qu'ils ne souhaitent pas vacciner. Explications.

"Pourquoi nous refusons de participer à la stratégie vaccinale ?" Dans un communiqué national, la Fédération autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés (FA/SPP-PATS) explique sans détour qu'elle ne souhaite pas vacciner dans le cadre de la campagne de lutte contre le Covid-19.

Une question de formation

Pour une double raison : d'abord, parce que ce n'est pas leur métier : "Comment expliquer que nos volontaires déjà sur-sollicités puissent pratiquer ce geste médical après seulement deux heures de formation ?", interroge le document. "Les infirmiers font trois ans et demi d'études, les médecins plus", lance David Camus, représentant en Côte-d'Or du syndicat, "ce n'est pas nous, avec nos deux fois deux heures de formation, qui allons devenir des pros de la vaccination."

"Clairement, ce ne sont pas nos missions. Il faut savoir que la personne qui vaccine est responsable, donc au moindre problème, ça va retomber sur celui qui vaccine. En sachant qu'on est déjà sur-sollicités par la prise en compte des gens qui sont malades, des incendies et de toutes nos missions. Ce n'est juste pas possible", déplore celui qui fait partie du premier syndicat de pompiers professionnels de Côte-d'Or, avec, selon lui, 250 membres sur 358 pompiers au SDIS 21 (Service Départemental d'Incendie et de Secours).

Une question d'argent

L'autre argument est d'ordre économique : chiffres officiels à l'appui, les pompiers autonomes affirment que s'ils sont sollicités par l'État, ce n'est pas par manque de bras pour vacciner, mais par souci d'économie.

Dans ce qui est présenté comme un barème officiel du ministère de l'Intérieur, on apprend que le forfait pour un médecin vaccinateur est de 880€/jour, contre 440€/jour pour un infirmier, et... 96€/jour pour un sapeur pompier. "Ça va être méchant ce que je vais dire, mais on est à la limite du travail au noir", affirme David Camus. "Forcément avec ce coût financier, ils s'aperçoivent que les sapeurs pompiers coûtent beaucoup moins cher qu'un médecin."

"Le constat est sans appel", conclut le texte : "Un sapeur-pompier coûte neuf fois moins cher qu’un médecin et cinq fois moins qu’un infirmier. Alors, urgence sanitaire ou économie budgétaire ?".

Les pompiers professionnels de Côte-d'Or pas encore sollicités pour vacciner au Zenith de Dijon

Question subsidiaire : est-ce que les pompiers professionnels de Côte-d'Or seront sollicités pour vacciner au Zenith à partir de la semaine prochaine ? "Non, on n'a pas reçu d'appel de notre hiérarchie", répond David Camus. En revanche, c'est oui, selon le représentant syndical, pour le service de santé du SDIS 21, composé essentiellement de pompiers volontaires.