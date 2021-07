Covid-19 : ces soignants alsaciens prêts à démissionner face à l'obligation vaccinale

Démissionner pour échapper à la vaccination contre le Covid-19. Certains soignants l'envisagent sérieusement après l'annonce d'Emmanuel Macron lors d'une allocution télévisée lundi 12 juillet. "Si c'est imposé, je quitte l'hôpital", déclare une infirmière anesthésiste des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui souhaite rester anonyme.

Le ministre de la Santé Olivier Véran précise qu'à partir du 15 septembre, tout soignant non vacciné ne pourra plus travailler, et ne sera plus payé.

Vaccination sous-contrainte

Cette professionnelle de santé ne se dit pas contre la vaccination en général, elle défend un "vaccin utile et propre" et estime qu'il y a un manque de recul sur les effets secondaires liés aux différents sérums contre le Covid-19. "Nous avons le droit de disposer de notre corps : si j'ai un cancer, que je ne veux pas de chimiothérapie, je peux refuser la chimiothérapie. J'aimerais que pour le vaccin cela reste aussi mon choix", ajoute l'infirmière.

Une de ses consœurs, Ophélie, refuse également de se faire vacciner. Elle n'ira pas jusqu'à démissionner, mais regrette une telle décision : "On a vraiment plus le choix, sinon on aura des problèmes. Mais c'est triste d'en arriver là, qu'en 2021 on ne peut pas faire ce que l'on veut de notre corps."

Une démission difficile

Dans le secteur public, la démission ne va pas de soi pour une infirmière. "C'est le directeur général de l'hôpital qui dispose de dire "oui" ou "non" à une démission, décrit Pierre Wach, secrétaire général de la CGT aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. Le syndicaliste rappelle que son organisation reste neutre sur la question de l'obligation vaccinale.

à lire aussi Coronavirus : un vaccin obligatoire pour les soignants demandé par plus d'une centaine de médecins

Mais il s'inquiète des conséquences sociales qui vont en découler : "Vu que le marché de l'emploi au niveau des soignants est très tendu, toutes les démissions, sauf exception, sont refusées. Donc que va t-il advenir de ces soignants qui voudront démissionner pour ne pas être vaccinés ?"

Car si le directeur d'un hôpital considère que son établissement de santé est en besoin de personnel, il est en droit de refuser une démission. L'infirmier peut alors faire un abandon de poste. Auquel cas il n'obtiendra pas son numéro d'agrément de la part de l'ordre des infirmiers. Il ne pourra donc pas exercer en tant qu'infirmier libéral par la suite.