COVID-19 - Chasse fermée : L'incompréhension en Corse

Pour l'instant, les fusils sont censés rester dans les étuis et sur les râteliers. La chasse a fermé plus tôt que d'habitude cette année, en raison des mesures de confinement.

En Corse, un arrêté préfectoral interdisant la chasse a été signé mardi 3 novembre. Mais il serait possible de faire une entorse à cette règle. Une dérogation pourrait être accordée par la préfecture, si un maire estime que la prolifération de sangliers ou autres gros gibiers menace une culture ou exploitation de sa commune. C'est justement le genre de problème auquel se dit confronté le maire d'Aleria, Ange Fraticelli. Sur sa commune, selon l'édile, certains exploitants agricoles ont découvert les ravages que pouvaient causer les sangliers.

_"Il ne faut pas interdire la chasse au sanglier dans une commune comme Aleria, essentiellement agricole, où les sangliers font des dégâts considérables_. On est en plein période de récolte, de moissons de maïs et de semailles, et nous sommes envahis par les sangliers. Un voisin m'a dit "on finira par abandonner". C'est maintenant qu'il faut les chasser", estime Ange Fraticelli.

Le maire d'Aleria, également agriculteur, entend contacter pour cela la sous-préfecture de Corti, afin de demander une dérogation pour sa commune.

"Les chasseurs sont des gens responsables"

Cette entorse à la règle semble être la seule possible, mais elle ne suffit pas pour Paul Ettori, président de la Fédération de chasse de Corse-du-Sud. Selon lui, une sortie de chasse permettrait de s'accorder une parenthèse par ces temps de confinement.

"Le fait de rester enfermé à la maison n'arrange pas la situation. Le chasse nous permet de prendre un peu d'air pur en campagne, de marcher, de connaître les plantes et tout ce qui est dans la nature...on pourrait même parler d'activité culturelle", se risque à dire Paul Ettori.

L'inquiétude viendrait, notamment, des réunions de chasseurs une fois les battues terminées, pendant lesquelles les gestes barrières s’évanouiraient dans la nature.

"Les chasseurs sont des gens responsables", assure Paul Ettori. "Tout se passera bien, mais il faut nous aider !", plaide le président de la fédération de chasse du 2A.