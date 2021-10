Covid 19 : cherche désespérément une salle dans le Royannais pour vaccination de masse

A Royan l'espace Cordouan, un gymnase utilisé depuis le 6 avril dernier comme site de vaccination pour le Covid 19, va bientôt retrouver ses activités premières, principalement sportives, avec le retour des associations. Pas d'ambiguïtés, ni même de polémique de la part des responsables du centre de vaccination. Pour Danièle Carrère, la coordinatrice du centre :"Il est bien normal que la vie associative reprenne son cours. On a déjà eu plus de cinq mois d'occupation grâce à la mairie, il est temps pour nous de trouer un autre point de chute."

Les responsables du centre cherchent une nouvelle salle depuis plus de trois semaines.

Car la mairie a tracé la feuille de route. Fin octobre, le centre devra quitter les lieux, et s'installer ailleurs. Sauf que, voici maintenant plus de trois semaines que les responsables du centre cherchent une autre salle. A première vue, cela ne semblait pourtant pas très compliqué, mais avec de nombreuses contraintes, on se rend vite compte, que c'est pas simple. Danièle Carrère rappelle qu'il faut déjà, une salle d'au moins 500 m², mais ensuite qu'elle soit habilitée à recevoir du public, un établissement ERP, avec du chauffage, de l'eau, et puis surtout, le site doit être connecté à la fibre pour échanger les données médicales.

Pas de solution vers l'hôpital et la clinique de Royan

Des communes autours de Royan se sont proposées, mais aucunes ne pouvaient répondre à toutes ces exigences. La solution de se tourner vers l'hôpital ou la clinique n'est pas viable. Pour Danièle Carrère : "Cela s'est fait au départ, avec peu de personnes à vacciner. Là les structures ne peuvent pas absorber un flux estimé à plus de 300 personnes par jour Avec le rappel, et la troisième dose, il y aura probablement des pics à 400 personnes. Ni l'hôpital, ni la clinique n'ont de salles dimensionnées pour cela."

Le réseau des professionnels de la santé peut prendre le relais - Eliane Ciraud Lanoue, adjointe au maire de Royan chargée de la santé -

Du côté de la municipalité, on réitère, qu'il n'y a pas d'autres salles disponibles sur Royan pour accueillir ce centre, mais l'adjointe au maire chargée de la santé se veut rassurante. Pour Eliane Ciraud Lanoue : "Le réseau des professionnels de la santé peut prendre le relais. Avec un vaccin qui se conserve bien, les médecins de ville, les pharmaciens ou même les labos peuvent vacciner pour la troisième dose. Cela s'est fait, c'est une solution pour la 3ème dose."

Seule question aujourd'hui. Sur le Royannais, les professionnels de santé pourront-ils absorber un flux estimé à 300 personnes par jour. Il risque d'y avoir un peu d'attente pour trouver un rendez-vous.

Si dans le Royannais, vous représentez une commune qui peut proposer une salle pour cette vaccination, ou si même vous êtes une société privée en capacité de proposer un site, un seul numéro à retenir celui de la CARA le 05 46 22 19 20. Demander ensuite Christine Le Peru.

