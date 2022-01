Covid-19 : chiffres records dans les Pyrénées-Atlantiques, département le plus touché de Nouvelle-Aquitaine

La hausse du nombre de nouveaux cas de Covid-19 continue de grimper en flèche en Nouvelle-Aquitaine. En moins d'un mois, le taux d'incidence a été multiplié par trois ! Et le rebond des contaminations est particulièrement frappant sur la troisième semaine de janvier, du 17 au 23 janvier. Avec 221 000 cas enregistrés, un nombre inégalé depuis le début de l’épidémie, le taux d'incidence, qui mesure le nombre de contaminations détectées pour 100 000 habitants sur les sept derniers jours est de 3 537 pour l'ensemble de la région. C'est une moyenne, certains département sont plus touchés que d'autres, et les Pyrénées-Atlantiques affichent le taux le plus élevé.

Sur cette semaine du 17 au 23 janvier, il était de 4 303, et il continue de grimper chaque jour. Selon les derniers chiffres de Santé publique France, arrêtés au 26 janvier, il atteint 4 522. Et ce chiffre double si on regarde par catégorie d'âge. Il atteint plus de 9 000 chez les 10-19 ans, alors qu'il est 7 500 à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine et de 6 800 sur la France entière.

Les Pyrénées-Atlantiques, département en tête sur les dépistages

Or, un enfant contaminé peut transmettre le virus à toute sa famille. France Bleu Pays Basque a recueilli le témoignage de Cédric, un père de famille, alors qu'il faisait la queue devant le centre de dépistage d'Anglet. "Je viens me faire tester, car le petit était positif lundi", explique-t-il. "Samedi soir, il avait de la fièvre, mais il n'était pas mal en point. Il était très, très en forme, pas de problème pour ça. Ma femme avait des moments où elle se sentait un peu fatiguée, elle avait mal à la gorge. On pensait que c'était une angine et finalement, elle s'est faite tester aujourd'hui [vendredi] et elle est positive. Du coup, je suis cas contact, et par sécurité vis-à-vis du boulot aussi, parce qu'il y a besoin de travailler, je vais me faire tester."

Mon enfant a 5 ans, il est en forme, mais malheureusement j'ai entendu certaines familles qui ont des enfants très mal en point, avec de grosses fièvres, de 41°, 42° - Cédric, père de famille et cas contact

Ces chiffres records s'expliquent, en partie, par le fait que les Pyrénées-Atlantiques sont le département où on se fait le plus tester : 11 000 tests pour 100 000 habitants sur la troisième semaine de janvier. Or c'est tests reviennent positifs dans près de quatre cas sur dix, avec un taux de positivité de 38% dans le département, contre 34% en Nouvelle-Aquitaine.