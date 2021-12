Covid-19 : cinq centres ouverts dans le Loiret pour la vaccination des enfants de 5 à 11 ans

La préfecture du Loiret indique que cinq centres pour la vaccination des enfants de 5/11 ans contre le Covid-19 sont ouverts, à Montargis, Orléans et Gien. Ils sont opérationnels depuis ce mercredi 22 décembre.

Depuis ce mercredi, la vaccination contre le Covid-19 de tous les enfants âgés de 5 à 11 ans est possible "sur la base du volontariat". Dans le Loiret, cinq centres sont aménagés à cet effet, indique la préfecture.

le centre hospitalier régional d'Orléans

le centre des Ombrages à Orléans (la Source)

le centre de vaccination de Gien (salle Cuiry)

le CHAM (hôpital de Montargis)

le centre de vaccination de Montargis (salle Carnot)

"Il sera proposé à ces enfants, qui viennent en centre de vaccination, un test sérologique prévaccinal (TROD) afin de déterminer le nombre de doses nécessaires. En cas de refus, deux doses seront prescrites", précise la préfecture

Concernant la vaccination des adultes et des plus de douze ans, "la multiplication par cinq des capacités vaccinales dans le Loiret a permis une nette augmentation du nombre d’injections réalisées par semaine pour atteindre plus de 52 000 cette semaine contre 12 800 fin novembre", se félicite la préfecture qui rappelle que "plusieurs milliers de rendez-vous de vaccination en Moderna sont toujours disponibles sur Doctolib d’ici le 31 décembre".