Covid-19 : cinq patients mosellans transférés en réanimation en Sarre, une première depuis le reconfinement

C'est une première depuis le reconfinement : comme au printemps dernier, les premiers patients atteints du coronavirus, en réanimation, dans un état donc critique mais stable, ont été transférés ce vendredi dans des hôpitaux allemands. Ils sont au nombre de cinq : l'un d'eux était hospitalisé à Bel-Air à Thionville, deux autres à Saint-Avold, et deux autres à l'hôpital Robert-Pax de Sarreguemines. Ils ont été pris en charge par les hôpitaux de Völklingen et Sarrebrück, chez nos voisins sarrois, à environ une heure de route.

Anticiper le pic attendu mi-novembre

Des transferts délicats, mais bien connus des équipes médicales, selon le Dr Philippe Alarcon, le chef des urgences de l'hôpital Bel-Air de Thionville : "Ce sont des patients qui nécessitent beaucoup de soins, de perfusions. Il y a aussi le risque infectieux. C'est toujours un événement, mais en même temps ce sont des choses qui se font tous les jours en France, c'est le cœur de notre métier".

L'hôpital régional de Metz-Thionville a fait ce choix de libérer des places en réanimation à Thionville, même si le service n'est pas encore saturé, en prévision du pic épidémique attendu en fin de semaine prochaine, selon les prévisions de l'Institut Pasteur. "Ce patient est stable. Son départ nous permet d'anticiper, et d'accueillir un patient également dans un état grave, mais qui ne sera pas stable, et qu'on ne pourra pas transporter", indique Marie-France Oliéric, la présidente de la Commission médicale d'établissement de l'hôpital de Metz-Thionville.

Ca peut d'ailleurs paraître contradictoire, car dans le même temps, le Grand Est a accueilli les premiers patients venant d'autres régions à Strasbourg et Nancy. Simplement, la Moselle est l'un des départements les plus touchés actuellement par le regain de l'épidémie.

Entraide transfrontalière

Cette solidarité franco-allemande avait déjà fait ses preuves au printemps dernier, elle est donc réactivée, dans les deux sens. Marie-Odile Saillard est la directrice générale du CHR de Metz-Thionville : "Nous avons le projet d'accueillir dans les prochains jours des patients sarrois dans nos services de soins de suite et de réadaptation, parce qu'eux commencent à manquer de place. Si nous pouvons les aider, nous le ferons."

Les équipes mosellanes s'attendent à des jours et des semaines compliqués, avec un manque cruel de personnel, notamment des médecins et des infirmiers formés à la réanimation. Marie-Odile Saillard lance même un appel à la mobilisation, pour que des médecins et des infirmiers libéraux viennent travailler dans ses services, le plus rapidement possible.