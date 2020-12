Covid 19. Un énorme cluster désorganise l' Ehpad de Plougastel Daoulas dans le Finistère

La situation reste tendue dans l'Ehpad de Plougastel Daoulas près de Brest où 61 résidents et 30 salariés ont été testés positifs. La direction a sollicité d'autres établissements de santé pour faire face aux arrêts de travail et espère que la vaccination sera rapidement proposée aux résidents.

Plus de 90 cas positifs ! L'Ehpad " Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve"fait face à un cluster conséquent avec 61 résidents et 30 salariés testés positifs. Bernard Coignec, le directeur et l'équipe de soignants doit faire face à une situation compliquée puisqu'il faut s'occuper de 283 résidents, avec des soignants en arrêt de travail et des personnes âgées à l'isolement.

Un appel à l'aide aux autres établissements de santé

Pour pallier les manques, la direction a sollicité d'autres établissements de santé de la région: " Nous avons reçu de l'aide du personnel de plusieurs établissements de la région brestoise, il y a eu beaucoup de solidarité" raconte le directeur. Des étudiants en médecine de 3ᵉ et 4e année à Brest ont également été contactés. Les étudiants ont été peu nombreux à répondre à l'appel en raison des partiels et des fêtes, mais quelques-uns ont tout de même rejoint les effectifs pour les vacances de Noël. Selon Bernard Coignec, le directeur de l'Ehpad, la situation est sous contrôle.

L'espoir que la vaccination soit rapidement proposée

La direction de l'Ehpad espère que la vaccination sera rapidement proposé aux résidents non contaminés, afin de faire redescendre la pression.

Des informations recueillies avec l'aide de Nina Droff, stagiaire à la rédaction