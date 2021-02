COVID-19 : Comment détecter le variant britannique dans la Manche ?

Le variant britannique est bien présent en Normandie selon l'ARS mais difficile de le quantifier... trop tôt...En tout cas devant sa progression, depuis le 25 janvier pour tout test PCR positif on le recherche systématiquement. Comment ça se passe ? On s'est posé la question.

Il y a la COVID mais aussi ses variants : britanniques, brésiliens, japonais et même aujourd'hui on parle de possibles variants des variants...Vu leur contagiosité, ils inquiètent davantage depuis les premiers cas détectés en France il y a quelques semaines. Le variant anglais, le plus répandu pour l'instant, représente 10% des contaminations contre 3% il y a un mois. Bien présent en Normandie selon l'Agence Régionale de Santé il reste très difficile à localiser précisément et à quantifier. C'est trop tôt.

Aujourd'hui les tests PCR positifs sont envoyés dans deux supers labo : Paris ou Lyon. Des laboratoires capables d'analyser 50 000 échantillons par jour et qui donnent les résultats en 24H qu'on habite Cherboug, Saint-Lô ou Avranches. Mais l'objectif du gouvernement c'est d'aller plus loin tout en restant plus près. En Normandie l'ARS se dit en phase de calage avec les hôpitaux de Caen, Rouen mais aussi avec des groupements de labos privés. Des labos dont le gouvernement souhaiterait qu'ils soient tous capables dans les prochaines semaines de détecter le variant britannique.

Mais pour la profession sur le terrain c'est une autre histoire :

1/ tous ne sont pas équipés des fameux réactifs indispensables pour le déceler

2/ Il n'y aurait que 2 ou 3 fournisseurs sur tout le territoire.

Et puis autre souci, de taille si aujourd'hui on parle de rechercher le variant britannique qu'en est il du brésilien du sud-africain ou d'un autre variant à venir...Là encore il faudrait que les labos s'adaptent ? Impossible répondent les biologistes qui insistent sur le fait que le plus important aujourd'hui reste donc bien de détecter d'abord la COVID pour le reste britannique ou pas on verra...ou pas. That is the question.labo