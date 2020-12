Covid-19: comment fonctionne le dépistage massif au Havre ?

A partir de ce lundi, opération de dépistage massif au Havre et dans toute la communauté urbaine. Des dépistages sur la base du volontariat et gratuit. Comment ça fonctionne ? Quelles aides, quel accompagnement si vous êtes testé positif ?

Une opération de dépistage massif débute ce lundi et pour toute la semaine au Havre et dans son agglomération urbaine. Vous pouvez vous faire tester pour le coronavirus dans une cinquantaine de lieux : des centres spécifiques, des cabinets médicaux, des laboratoires, des entreprises, des pharmacies... Voici comment fonctionne cette campagne de dépistage massive.

Voici le parcours si vous allez vous faire dépister à partir de ce lundi dans l'un des centres de l'agglomération Havraise © Radio France - Visactu

L'opération sert à deux choses : d'abord à prouver la capacité du tester, alerter, protéger. Il s'agit de raccourcir le circuit afin de casser au plus vite les chaînes de contamination donc au même endroit en quelques minutes vous pouvez faire ces trois étapes : un prélèvement, un résultat immédiat et si vous êtes positif, un agent vous réserve un hôtel pour l'isolement par exemple ou bien met en place tout de suite un service de garde d'enfant, de livraison de repas si vous pouvez vous isolez chez vous.

Ensuite cette opération permet d'avoir une photographie de la circulation du virus sur un territoire précis à un moment donné pour mieux armé ce territoire du Havre pour la suite de l'épidémie et une potentielle troisième vague.

Pourquoi Le Havre ?

Parce que le taux d'incidence du virus y était le plus fort au cours de ce second confinement de novembre, c'est à dire que le nombre de nouveaux malades détectés rapporté à l'ensemble de la population du territoire était le plus important de la région Normandie selon l'Agence Régionale de Santé. Par ailleurs il est intéressant d'étudier les résultats au vu de la diversité géographique à savoir une grande ville, des communes plus petites et rurales donc des habitudes de vie différente.

Enfin dans le cadre de ce dispositif, des volontaires seront recrutés pour un programme de recherche.