Covid-19 : Comment lutter contre les fake news ?

Nombre d’informations fausses circulent et, que ce soit par malveillance ou par maladresse, évitons les et évitons leur propagation.

Non, la cocaïne ne permet pas de guérir du Covid-19 et se raser la barbe ne prémunit pas contre les risques d’expositions. Pas plus que le virus n’est un croisement du Sras et du Sida fabriqué par des gouvernements ou des groupements d'intérêts afin de désorganiser l’économie planétaire. On en parle avec Sébastien Dupont, expert en sécurité informatique, il est l'auteur de Vous êtes fous d’aller sur Internet.

Sébastien Dupont, expert en sécurité informatique Copier

Ce qu’il faut retenir :

Vérifiez qu’une information est partagée par plusieurs médias, et pas seulement par un média alternatif

Ne vous informez pas que par le biais des médias alternatifs, favorisez la pluralité de l’information

Sur les réseaux sociaux, ne partagez pas une information si vous ne pouvez pas la vérifier. Ne partagez pas une information fausse ou malveillante, même pour la dénoncer car cela renforce sa présence en ligne : signalez-là

Des médias proposent de outils de vérification des informations : consultez-les; interrogez-les : Checknews, les Décodeurs ou encore Factuel et évidemment Vrai ou Fake sur France Info.

