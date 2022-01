Covid-19 : comment obtenir son certificat de rétablissement et comment fonctionne-t-il ?

Si vous avez été contaminé par le Covid-19 et que vous en êtes guéri, vous pouvez disposer d'un certificat de rétablissement. Comment l'obtenir et dans quel délai ? Pourra-t-il permettre d'obtenir le pass vaccinal si le projet de loi est voté ?

Avec plus de 300.000 contaminations quotidiennes désormais, de nombreux Français sont éligibles à l'obtention d'un certificat de rétablissement au Covid-19. A quoi sert-il ? Comment l'obtenir ?

Qui y a droit et pour combien de temps ?

Pour disposer de ce certificat de rétablissement, il faut avoir été testé positif au Covid-19 il y a plus de 11 jours mais il y a moins de six mois. Par exemple, si vous avez été testé positif au 6 janvier, ce certificat est valable à partir du 17 janvier et ce jusqu'au 6 juillet. Après cette date, il ne sera plus valable.

Le test en question doit obligatoirement être un test RT-PCR ou antigénique. Les auto-tests et les tests sérologiques ne sont pas acceptés.

Comment le récupérer ?

Le processus pour récupérer sa preuve de test positif est le même que pour les tests négatifs, via la plateforme SI-DEP. Il suffit d'y suivre les indications. Le certificat, un document avec un QR code, y sera conservé pendant 6 mois sans action nécessaire de votre part ni de la part du laboratoire. Une fois connecté, vous pouvez au choix télécharger le certificat ou l'importer dans votre application TousAntiCovid.

A quoi ça sert ?

Actuellement, ce certificat de rétablissement permet d'obtenir le pass sanitaire, que vous soyez vacciné ou non, pendant toute sa durée de validité.

Ce certificat de rétablissement sera aussi valable pour obtenir le pass vaccinal, une fois le projet de loi adopté. "Je confirme que le certificat de rétablissement – délivré aux personnes qui ont été atteintes du covid et ne sont pas encore éligibles à la vaccination – donnera accès au pass vaccinal, dans les mêmes conditions qu’il donnait accès au passe sanitaire, a indiqué Olivier Véran, le ministre de la Santé, lors des débats à l'Assemblée nationale. "Je vous garantis que la prise en compte du certificat de rétablissement est bel est bien prévue dans le texte."

Qu'est-ce que ça change vis-à-vis de la vaccination ?

Si vous avec été testé positif au Covid-19 il y a plus de 11 jours mais il y a moins de six mois, vous n'êtes pas éligible à la vaccination ou à une dose de rappel pendant les trois mois suivant votre test. Au-delà des trois mois, vous êtes éligibles à la dose de rappel.

A partir du moment où vous dépassez ce cap des six mois, il vous faut quand même faire votre dose de rappel pour continuer à bénéficier de votre pass. Contrairement au premier schéma vaccinal, une infection n'est plus équivalente à une dose, dans la mesure où certaines personnes développent peu d'anticorps, voire pas du tout, notamment les personnes infectées mais asymptomatiques. Mais quand faire ce rappel ?

Vaccins Pfizer, Moderna, Astrazeneca

Si vous avez contracté le Covid avant la vaccination et avez reçu une injection unique, vous pouvez recevoir une dose de rappel (2e dose) 3 mois après votre 1ère dose de vaccin.

Si vous avez reçu une première injection, puis avez été contaminé par le Covid, vous pouvez recevoir une dose de rappel (2e dose) 3 mois après l'infection (date du test positif).

Si vous avez contracté le Covid après avoir reçu un schéma vaccinal complet, vous pouvez effectuer votre rappel (3e dose) 3 mois après l'infection.

Vaccin Janssen

Pour les personnes ayant eu le Covid-19 avant leur injection de vaccin Janssen, la dose de rappel se fait 1 mois après la dose reçue.

Pour les personnes ayant eu le Covid après leur injection de Janssen, deux situations :

Si l'infection date de moins de 15 jours après l'injection : les personnes reçoivent une dose additionnelle de vaccin ARNm 4 semaines après l'infection. Elles sont éligibles au rappel vaccinal dès 3 mois après cette dose additionnelle. Si l'infection date de plus de 15 jours après l'injection : les personnes n'ont pas besoin de compléter leur schéma vaccinal avec une dose additionnelle. Elles sont éligibles au rappel dès 3 mois après l'infection.

Vous retombez en effet sur le schéma vaccinal en vigueur : "Jusqu’au 15 janvier, le schéma vaccinal complet correspond à deux doses ; sauf pour les plus de 65 ans qui, depuis le 15 décembre, doivent avoir fait leur rappel au maximum sept mois après leur deuxième dose", a rappelé Olivier Véran dimanche, dans le JDD. "Cette même règle des sept mois pour la troisième dose s’appliquera à partir du 15 janvier à toutes les personnes de plus de 18 ans." A partir du 15 février, "il faudra effectuer son rappel quatre mois – et non plus sept – après sa deuxième dose pour avoir un schéma vaccinal complet."