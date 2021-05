Covid-19 : comment s'organise le retour des 4e et 3e dans les collèges de la Sarthe ?

Ce lundi 3 mai marque le retour en classe pour de nombreux lycéens et collégiens. Entre les cours à distance et les vacances, cela fait quatre semaines qu'il n'ont pas retrouvé leur établissement. Les lycéens seront en demi-jauge, mais la règle s'applique aussi aux 4e et 3e dans la Sarthe, puisque le département fait partie des plus touchés par l'épidémie.

Des fonctionnements un peu différents en fonction des collèges

Les recommandations gouvernementale de demi-jauge porte sur l'ensemble des effectifs de 4e et 3e. Certains collèges ont donc choisi de faire venir les quatrième un jour, puis les troisième le lendemain. C'est beaucoup plus simple de faire les plannings, et les enseignants n'auront qu'un seul cours à préparer, plutôt que deux : celui pour les élèves en présentiel et l'autre pour ceux restés à la maison. Le problème de ce système est que la demi-jauge n'est pas respectée dans les salles de classe. Alors d'autres collèges, plus méfiants concernant la contamination en cours, ont gardé les classes en demi-groupe.

Limiter les contacts à la cantine

Mais dans un cas comme dans l'autre, il y a moins de monde à la cantine, qui est un moment critique de la transmission du virus, puisque les élèves ne portent pas le masque. Il y aura donc un quart d'élèves en moins chaque jour à la cantine, ce qui facilitera la tâche aux surveillants pour faire respecter les gestes barrières et pour appliquer le protocole sanitaire. Il indique que les élèves doivent déjeuner en respectant une distance de deux mètres entre chaque groupe.