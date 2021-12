Covid-19 : conférence de presse de Jean Castex et Olivier Véran ce lundi à 19h

Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran tiendront une conférence de presse ce lundi à 19h. Ils rendront compte des décisions qui ont été prises ce midi au cours d'un Conseil de défense sanitaire. La prise de parole sera à suivre en direct sur France Bleu.

De source gouvernementale, il n'y a pas de grandes annonces à prévoir. Le gouvernement entend surtout mobiliser les Français autour de la vaccination et des gestes barrières. La possibilité de recourir au télétravail devrait être renforcée.

Passage au niveau 3 dans les écoles primaires

Selon les informations de franceinfo, le gouvernement a décidé du passage au niveau 3 du protocole sanitaire dans les écoles primaires. Les élèves et le personnel devront porter le masque en intérieur et en extérieur. Il suppose également l'obligation de limiter les brassages par niveau et par classe pendant la restauration ; de nettoyer et désinfecter des locaux, le matériel, les tables de classe et de cantine plusieurs fois par jour, notamment après chaque repas.

Par ailleurs, seules les activités physiques et sportives de basse intensité compatibles avec le port du masque et les règles de distanciation sont autorisées en intérieur.

En revanche, il n'est pas prévu, à ce stade, d'avancer les vacances scolaires.