Covid-19 : le taux d'incidence a doublé en une semaine en Haute-Corse

L'épidémie de Covid-19 repart en Haute-Corse. Avec un taux d'incidence qui a doublé en une semaine, passant de 52 à 103 cas pour 100.000 habitants, elle est dans le peloton de tête des départements les plus touchés de France métropolitaine.

Cette circulation du virus s'observe "tant dans les zones rurales que dans les zones urbaines, et toutes les classes d'âge sont concernées", explique Philippe Mortel, directeur de cabinet à l'Agence régionale de santé Corse. Les autorités sanitaires surveillent cependant particulièrement les personnes âgées de plus de 65 ans, car "en une semaine, leur taux d'incidence est passé de 30 cas pour 100.000 habitants à 117 cas pour 100.000 habitants, ce qui veut dire qu'il a quasiment été multiplié par quatre", précise Philippe Mortel. Il appelle donc les "20.000 personnes âgées de plus de 65 ans éligibles restantes" à la dose de rappel en Haute-Corse à se faire vacciner.

La reprise épidémique s'explique par le relâchement des gestes barrières. "La combinaison du port du masque et de la vaccination freine l'épidémie", rappelle Philippe Mortel. Et même si les Corses sont complètement vaccinés à plus de 80%, "dès qu'on se relâche sur le port du masque, l'épidémie repart." Un constat que confirment les laboratoires où s'effectue le dépistage. Malgré la fin de la prise en charge d'une partie des tests et donc d'une chute de fréquentation des laboratoires, le médecin biologiste bastiais Jean-Michel Vialle observe une augmentation du taux de positivité : "Début octobre, on était à 1,5% de tests positifs, et la semaine dernière nous sommes passés à 5% de tests positifs", détaille-t-il.

En Corse-du-Sud, la circulation virale a également augmenté, mais dans une moindre mesure. En une semaine, le taux d'incidence dans le département est passé de 60 à 74 cas pour 100.000 habitants.