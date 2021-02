Un nouveau centre de vaccination ouvrira ses portes dans le Loiret ce lundi 15 février prochain, un centre "partagé" entre Sully-sur-Loire et Châteauneuf-sur-Loire. Les deux communes se partageront notamment les "vaccinateurs".

Covid-19 : création d'un centre de vaccination "partagé" entre Châteauneuf-sur-Loire et Sully-sur-Loire

Deux nouveaux centres de vaccination au Covid-19 vont prochainement ouvrir dans le Loiret. A partir de ce lundi 15 février, les plus de 75 ans et personnes atteintes de pathologies graves pourront se faire injecter leur première dose à l'espace Florian de Châteauneuf-sur-Loire, mais aussi à Sully-sur-Loire. Les deux communes vont se "partager" un centre.

Les médecins et infirmiers qui pratiqueront la vaccination viendront de tout l'Est orléanais. Ils seront à Sully-sur-Loire chaque début de semaine, puis à Châteauneuf-sur-Loire, a priori, le jeudi et le vendredi.

Eviter les allers-retours à plusieurs dizaines de kilomètres

Pour Florence Galzin, maire de Châteauneuf, ce centre partagé permettra d'attirer un maximum de seniors habitant en zone semi rurale. "D'abord, parce que certains centres de la Métropole sont un peu saturés. Mais surtout, parce que cela palliera les problèmes de mobilité."

Florence Galzin, maire de Châteauneuf-sur-Loire, militait depuis plusieurs semaines pour avoir un centre de vaccination dans sa commune. © Radio France - Marine Protais

Ils n'ont plus à se demander s'ils vont devoir aller loin ou pas. Là, c'est au coeur de leur territoire. C'est un frein en moins pour la vaccination. - Florence Galzin, maire de Châteauneuf-sur-Loire

Et ce ne sont pas les premiers concernés qui diront le contraire.

Pas encore de date pour la première prise de rendez-vous

Jacqueline et Jean-Jacques sortent de la mairie. Ils sont venus demander des précisions quant à ce nouveau centre de vaccination et se réjouissent de ne pas avoir à faire plusieurs allers-retours en voiture, à Orléans ou Montargis notamment. "Surtout qu'il faut y aller deux fois, pour les deux doses !", s'exclame Jacqueline. Cette retraitée ne fêtera ses 75 ans qu'au mois d'avril. Le couple aurait ainsi dû faire quatre fois le trajet. "Et ce n'est pas la porte à côté", renchérit son époux.

Comme toutes les personnes prioritaires pour la vaccination - Châteauneuf-sur-Loire compte 900 habitants de plus de 75 ans - ils cherchent à savoir à partir de quand ils pourront prendre rendez-vous. La prise de rendez-vous pourrait débuter en fin de semaine, selon la maire de la commune.

Aucune date officielle n'a encore été communiquée. Mais une chose est sûre, comme pour tous les autres centres, ceux qui voudront se faire vacciner à Châteauneuf-sur-Loire devront prendre rendez-vous en ligne, notamment via la plateforme Doctolib.

La mairie aidera les seniors à utiliser Doctolib

Pour aider ceux qui n'ont pas accès à Internet ou qui ne maîtrisent pas la plateforme, la mairie de Châteauneuf-sur-Loire prévoit de les aider. Une fois la prise de rendez-vous possible, elle contactera chaque personne qui leur a signalé vouloir se faire vacciner et lui proposera de faire la démarche d'inscription en ligne ensemble.

C'est l'espace Florian qui a été choisi pour devenir un centre de vaccination à Châteauneuf-sur-Loire. © Radio France - Marine Protais

D'ici là, il faut encore aménager l'espace Florian. Un important dispositif informatique doit notamment y être installé, pour un montant d'environ 15 000 euros. Le coût total de ce centre de vaccination, mis en place pour quatre à cinq mois, s'élèvera à 20 000 euros.