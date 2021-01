Covid-19 : création d'une unité mobile de vaccination dans le Territoire de Belfort

Pour vacciner les populations isolées, qui ne peuvent pas forcément se déplacer, le Département du Territoire de Belfort met en place une unité de vaccination mobile. L'idée c'est que chaque personne puisse se faire vacciner à moins de 5 km de chez elle. Onze communes ont été identifiées dans le département.

Les premières vaccinations sont prévues à Châtenois-les-Forges, le 1er et le 2 février, puis à Rougemont-le-Château, les 3 et 4 et à Fontaine les 5 et 6 février. Les habitants des alentours ont reçu un flyer dans leurs boites aux lettres avec un numéro à appeler pour prendre rendez-vous.

"Toucher des populations qui ne seraient pas allées se faire vacciner"

330 doses de vaccin ont été réservées pour ces vaccinations, à raison de 60 par jour. La quantité de vaccins est limitée et dépend des livraisons des laboratoires Pfizer. La deuxième injection, qui doit être administrée un mois après la première est garantie : "la dose est bloquée", assure le Président du Conseil départemental, Florian Bouquet.

Les vaccins seront transportés depuis le Gymnase du Phare à Belfort. Sur place ils seront administrés par un médecin et une infirmière. Les services du département seront aussi présents. Chaque centre de vaccination est sous la responsabilité d'un sapeur-pompier.

Le but c'est d'amplifier la campagne de vaccination "et de l'étendre à des populations qui sont plus retirées et qui ne seraient pas venues dans les centres classiques", explique Florian Bouquet. La prise de rendez-vous sur des plateformes comme Doctolib, "c'est extrêmement compliqué" pour certains, justifie-t-il.

Les personnes handicapées qui sont accompagnées par des auxiliaires de vie peuvent demander à ces dernières de les amener jusqu'au centre de vaccination mobile. L'heure de travail supplémentaire sera prise en charge par le Conseil départemental.

40% des personnes à risques et des professionnels de santé vaccinés d'ici une semaine

Le préfet du Territoire de Belfort, Jean-Marie Girier annonce que 30% des personnes ciblées par la campagne de vaccination ont reçu une première injection dans le département. Au total, 4.100 personnes ont été vaccinées, sur environ 15.000. Dans le détail, cela correspond à 1.100 résidents d'Ehpad, 1.700 professionnels de santé, et 1.300 personnes âgées de plus de 75 ans.

Du 25, au 30 janvier, 2.000 rendez-vous ont été donnés, ce qui permettra d'atteindre 40% de la cible, selon le préfet. Pour le moment, la prise de rendez-vous est bloquée dans les centres de vaccination de Grandvillars, Giromagny, Trévenans et Belfort. "Nous ouvrons les rendez-vous quand nous avons de la visibilité sur les doses", précise-t-il.