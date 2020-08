COVID-19 : dans l'Eure, port du masque obligatoire sur les marchés, brocantes et braderies

"À compter du jeudi 13 août 2020, le port du masque est obligatoire pour les personnes de onze ans et plus au sein des marchés de plein air, des salons et foires en extérieur, des braderies et des brocantes organisés dans le département de l’Eure" indique dans un communiqué la préfecture de l'Eure "pour assurer la sécurité des populations".

Le préfet, Jérôme Filippini fait état d' "une hausse du nombre de patients testés positifs au COVID-19 dans le département". La mesure s'applique également dans la rue Claude Monet à Giverny, artère principale du village et haut lieu touristique de l'Eure, entre 9h00 et 19h00.