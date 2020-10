La COVID-19 circule toujours activement dans l’Yonne. Les taux de positivité et d'incidence ont quasiment doublé en 10 jours. De nouvelles mesures sont prises, incluant l'interdiction des rassemblements à plus de 6 dans l'espace public et la tenue d'un registre de traçage dans les restaurants.

Covid-19 dans l'Yonne : plus de cas et de restrictions

Le préfet de L’Yonne, Henri Prevost et Jérôme Narcy le directeur adjoint de la direction des territoires de l' A.R.S ont présenté l'évolution de la situation sanitaire et les nouvelles mesures à mettre en place.

Le nombre de cas de COVID-19 s'accélèrent dans l'Yonne. En 10 Jours, les taux d'incidence et de positivité ont quasiment doublé. Sur les 950 tests effectués par jour dans notre département 10,45 % sont positifs ( le taux d'incidence est lui de 105 pour 100 000 habitants, il était de 56 pour 100 000).

Six patients en réanimations

Actuellement, 26 personnes sont hospitalisées dont 6 en réanimation ( 3 à l’hôpital d'Auxerre et 3 à l’hôpital de Sens). Si on veut que les 22 places disponibles dans les hôpitaux de Sens et d'Auxerre ne soient pas rapidement occupées, il faut freiner la progression du virus . La préfecture de l'Yonne a présenté vendredi de nouvelles mesures.

Des rassemblements réduits au maximum

Les rassemblements de plus de 6 personnes dans l'espace public sont interdits, hormis les mouvements syndicaux et les funérailles. Toutes les manifestations festives dans les salles communales sont interdite. Dans les salles de spectacle, le masque reste obligatoire avec une distance d'un siège sur deux. Dans les centres commerciaux , il faudra prévoir 4 mètres carré d'espace par personne.

Un registre de traçage dans les restaurants

Dans les bars et les restaurants, les consommateurs doivent toujours impérativement être servi assis, mais désormais dans les restaurants, il y a obligation de tenir un registre avec les noms et adresses des clients, pour pouvoir établir un traçage si un cas survient. La distance doit être d'un mètre entre chaque chaise et non plus entre chaque table. "Il y aura des contrôles" promet le préfet de l'Yonne, Henri Prevost, "et ceux qui ne se plient pas aux règles seront sanctionnés. Mais ce n'est pas l'objectif." L'amende peut aller de 135 euros à 3750 euros en cas de récidive pour les restaurateurs qui ne suivraient pas les règles

Des contaminations plus fréquentes dans le cercle privé

C'est dans la sphère privée que les contaminations sont désormais les plus fréquentes. Dans ce cercle , il n'y a pas d'injonction mais des préconisations des autorités pour protéger les plus vulnérables. Il est donc conseillé aux personnes vulnérables de se protéger au maximum en portant un masque quand ils ouvrent leur maison à une personne extérieure. De même, L'ARS (agence régionale de santé) donne sur son site internet un certain nombre de conseils pour les rassemblements privés. La règle des 6 personnes maximum reste de mise. Il faut aussi éviter les embrassades et les contacts rapprochés. Enfin, en cette période de début de vacances de la Toussaint, les grands-parents qui gardent leurs petits-enfants doivent rester prudents en adoptants des mesures de bon sens comme un lavage fréquent des mains.