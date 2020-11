Covid-19 : dans la Loire, le taux d'incidence divisé par quatre en l'espace d'un mois

A la veille d'un premier assouplissement du confinement, l'agence régionale de santé (ARS) a fait le point, ce vendredi 27 novembre, sur la situation de l'épidémie de covid-19 dans la Loire. La tendance à la décrue se confirme : en l'espace d'un mois, le taux d'incidence dans le département est passé de plus de mille pour 100.000 habitants à 255 pour 100.000. Le taux de positivité (c'est à dire le nombre de personnes testées positives en l'espace d'une semaine) reste élevé, à 20%.

Conséquence du reflux de l'épidémie : le nombre d'hospitalisations liées au virus diminue dans toute la région Auvergne Rhône-Alpes. Chaque jour, l'agence régionale de santé compte 200 malades en moins par rapport à la veille. La baisse s'observe aussi en réanimation avec 15 à 20 malades covid en moins chaque jour.

Moins d'hospitalisations liées au covid

La pression sur les services de réanimation reste importante puisqu'ils accueillent davantage de patients non covid mais plus au point de nécessiter des évacuations sanitaires, comme ce fut le cas au plus fort de la crise sanitaire. Depuis le 23 octobre, 124 malades d'Auvergne Rhône-Alpes avaient dû être évacués vers d'autre régions.

Les interventions non urgentes qui avaient dû être reportées lors du déclenchement du Plan blanc dans les hôpitaux, vont pouvoir reprendre dès le lundi 30 novembre, annonce Jean-Yves Le Grall, le directeur de l'ARS.

Depuis le début de l'épidémie en mars, le coronavirus est responsable de plus de 660 décès à l'hôpital dans la Loire (sur 4.900 pour toute la région) et de 622 morts dans les établissements du médico-social, comme les EHPAD (3.352 pour la région).