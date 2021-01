Covid-19 dans la Loire : remontée du taux d'incidence, mais pas de couvre-feu avancé

La Loire se retrouve au coeur de deux dispositifs majeurs de lutte contre l'épidémie de Covid-19 : les premières vaccinations ont eu lieu mercredi 6 janvier à Saint-Étienne, et du 13 au 19 janvier, un dépistage massif est organisé à Saint-Étienne également, avec 14 centres de test. Deux dispositifs d'ampleur pour l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. "Ce sont deux dispositifs complémentaires et vraiment au bénéfice de la protection de la population", commente Nadège Grataloup. La directrice de la délégation départementale de l'ARS de la Loire rappelle que le calendrier de la campagne de dépistage a été choisi "volontairement deux à trois semaines après les fêtes de fin d'année", après les rassemblements familiaux ou entre amis qui ont pu favoriser la circulation du virus.

Nadège Grataloup souligne la complémentarité entre la campagne de vaccination contre le coronavirus et le dépistage massif stéphanois en ce mois de janvier. Copier

L'ARS constate d'ailleurs en ce début janvier une remontée du taux d'incidence dans la Loire, il était mercredi 6 janvier de 172 pour 100 000 habitants, soit "10 points de plus en 48 heures", précise Nadège Grataloup.

Nous avons intérêt collectivement à ne pas arriver à la situation d'octobre 2019

La directrice de l'ARS dans la Loire écarte toutefois la possibilité de voir le couvre-feu avancé de 20 heures à 18 heures dans le département à ce jour, alors que le Premier ministre doit faire un point à 18 heures sur la situation épidémique et annoncer peut-être une évolution de la carte des départements en couvre-feu avancé. "Nous ne remplissons pas les indicateurs et les critères, donc la question n'est pas à l'ordre du jour, et je crois que collectivement nous avons tous intérêt à faire en sorte de ne pas arriver à cette situation, et je rappelle que la Loire a malheureusement été à l'automne le département de France le plus touché", détaille Nadège Grataloup. Les taux d'incidence dépassaient alors les 1200 pour 100 000.