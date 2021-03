Covid-19 : dans la Manche, le nombre de personnes vaccinées va doubler en avril

Le nombre de personnes vaccinées dans la Manche va doubler entre mars et avril. Ce lundi 29 mars, le préfet de la Manche, Gérard Gavory, a dévoilé les chiffres des doses qui seront reçues dans les neuf centres de vaccination du département, dans les prochains mois.

Nous pourrons réaliser 65.000 injections en avril, 91.000 en mai, 116.000 en juin, détaille le préfet Gérard Gavory. Nous avons donc déménagé certains centres dans des salles plus vastes, pour que chacun d'entre eux vaccine au minimum 1000 personnes par semaine.

Et ce minimum montera à 4000 personnes par semaine dans les centres de Saint-Lô et Coutances et 1000 personnes par jour à Cherbourg. Ce sont des chiffres d'approvisionnement "sûrs et certains", affirme la préfecture.

C'est sans compter la vaccination par les médecins de ville et les pharmaciens qui se poursuit, mais là, pas de chiffres aussi précis pour le moment, étant donné les problèmes d'approvisionnement en AstraZeneca. Et puis, un nouveau vaccin, celui de Johnson and Johnson, sera disponible courant avril.

5% des Manchois vaccinés

Au 27 mars, on dénombre 94712 injections réalisées dans le département de la Manche, dont 69569 premières injections. "5,06% de la population manchoise est vaccinée contre 4.37% au niveau régional" explique le Préfet.

Chez les plus de 75 ans, 26% ont reçu les 2 doses et 58%, au moins une dose.

Dans les Ehpad de la Manche, 83.7% ont reçu les deux doses et 99,3% au moins une dose.

Chez les soignants, le taux atteint 65% pour la première dose et 34% pour les deux doses.

Enfin, plus de 2300 injections ont été réalisées chez les médecins de ville et dans les pharmacies pour le moment.

L'épidémie accélère elle aussi

La circulation de la Covid-19 s'accélère ces derniers jours dans le département de la Manche. Le taux d'incidence est passé de 148 vendredi 26 mars à 174 ce lundi 29 mars.

Ce lundi, 153 malades de la Covid-19 sont hospitalisés dans la Manche et 20 sont en réanimation.

Le variant anglais représente 63 % des cas positifs.

Et actuellement, dans les établissements scolaires manchois, on dénombre 81 cas positifs et 15 classes sont fermées.