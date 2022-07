Covid-19 dans la Somme : 7eme vague, situation à l'hôpital, mission flash, on fait le point au CHU d'Amiens

Les contaminations grimpent en flèche dans la Sommeenace d'une reprise de l'épidémie de Covid-19 dans la Somme, comme dans le reste de la France. Si la pression hospitalière reste faible, le chef adjoint du service de réanimation du CHU d'Amiens appelle à reporter le masque en intérieur. "C'est une barrière très efficace contre la contamination, et quand on se retrouve à l'intérieur à plusieurs, c'est mieux de le porter", juge Michel Slama, invité de France Bleu Picardie ce vendredi 1er juillet.

Le CHU d'Amiens pour le moment épargné

Les contaminations grimpent en fléche dans la Somme selon Santé Publique France, mais les répercussions sont encore très peu visibles dans les couloirs du CHU d'Amiens. "Il y a une augmentation des appels, mais il n'y a pas d'augmentation de patients aux urgences. Il y a toujours du retard entre la contamination et les hospitalisations", décrit le chef adjoint du service de réanimation.

Michel Slama, chef adjoint du service de médecine intensive et de réanimation du CHU d’Amiens. Copier

Pour l'instant le CHU d'Amiens ne compte aucun cas grave dans ses services de réanimation. Michel Slama estime que ce décalage est de deux semaines, avant que la courbe des contaminations se répercutent dans la prise en charge de patients.

La mission flash ? "Des recommandations qui vont dans le bon sens"

Le rapport de la "mission flash" a été remis ce jeudi au gouvernement avec 41 recommandations pour sauver les urgences, comme par exemple organiser le tri des patients du personnel paramédical, ou encore réserver les urgences aux urgences vitales. "On a vraiment d'énormes difficultés dans tous nos services d'urgence en France, et particulièrement au CHU d'Amiens", déclare Michel Slama, avant de poursuivre, il y a un afflux de patients, et il y a un mélange : des patients qui nécessitent qu'une consultation urgente et des patients qui sont en détresse vitale." Cet aiguillage des malades est déjà appliqué au CHU d'Amiens via le personnel du SAMU. Une solution jugée efficace par le chef adjoint du service de réanimation.