Covid-19 : dans le Loiret, le taux d'incidence dépasse les 1250 cas positifs pour 100.000 habitants

Le virus du Covid-19 progresse en région Centre-Val de Loire, comme en France. Les derniers chiffres de l'agence régionale de santé, publiés mardi soir, font été d'une envolée du taux d'incidence : il est de 1259 cas positifs pour 100.000 habitants dans le Loiret, à peu près pareil en Indre-et-Loire (1243). Il dépasse 1500 en Eure-et-Loir d'après les données recueillies sur la semaine entre Noël et jour de l'An.

A titre de comparaison, le 30 décembre dernier, le taux d'incidence était de 612 dans le Loiret. Il a donc doublé en une semaine. Sachant que le taux d'incidence national est de 1698 cas positifs pour 100.000 habitants.

Le taux de positivité des tests est en hausse : 16,8% de cas positifs sur 180.000 personnes testées cette semaine là en Centre-Val de Loire. Cela est logique quand on sait que le variant Omicron est beaucoup plus contagieux (et aussi moins dangereux que Delta, même si l'organisation mondiale de la santé prévient ce mercredi qu'Omicron pourrait générer des variants plus dangereux).

En ce qui concerne les hospitalisations, il y a désormais, dans le Loiret, 49 malades du Covid-19 en réanimation et soins critiques (dans les hôpitaux d'Orléans et Montargis), 113 sur toute la région, un chiffre en progression depuis la semaine dernière.