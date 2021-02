Covid-19 : dans le pays royannais, 1.500 rendez-vous de vaccination à reprogrammer

Paradis de la "silver economy", les services aux personnes âgées, le Pays royannais compte 15.000 personnes de plus de 75 ans. Pour l'instant, un peu plus de 2.000 ont reçu le vaccin (Pfizer-BioNTech) contre le Covid-19, et son rappel, dans l'un des deux centres de vaccination, à l'hôpital de Royan et à la clinique Pasteur.

Pour les autres l'attente sera encore longue, prévient la communauté d'agglomération de Royan-Atlantique (Cara) dans un communiqué. En raison de la pénurie de vaccin, il n'y aura pas de nouveau créneau de vaccination ouvert avant début mars, prévient la Cara.

Pour l'instant, la priorité est donnée à tous les patients dont les rendez-vous ont dû être annulé, faute de l'approvisionnement nécessaire. 1.500 personnes sont dans ce cas dans le Pays royannais.

Priorité à ceux dont le rendez-vous a été annulé

Ces personnes âgées sont toutes rappelées une par une par le centre d'appel mis en place par la Cara, avec l'appui de la ville de Royan et de l'office de tourisme communautaire. L'ordre d'appel suit scrupuleusement "l'ordre chronologique des rendez-vous qui avaient été planifiés initialement".

Difficile de connaître à l'avance le nombre de rendez-vous qui seront ouverts en mars. Ces personnes prioritaires devraient être vaccinées avant la mi-mai, espère la Cara.