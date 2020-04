Puy-de-Dôme : le Covid-19 progresse dans le Sancy

Une quinzaine de communes de l'ouest du Sancy sont sous haute surveillance. Le Covid-19 a touché plusieurs habitants dans cette zone de moyenne montagne. On déplore déjà un mort à la Bourboule et un médecin de la Tour-d'Auvergne est hospitalisé.

La pandémie du Covid-19 progresse. Notamment dans le Sancy, dans le Puy-de-Dôme, où plusieurs foyers de Covid-19 sont signalés. On vient d'apprendre le décès d'un habitant de la Bourboule. Deux autres personnes au moins sont contaminées dans la petite station thermale qui compte près de 1800 habitants.

Parmi les personnes atteintes sur ce territoire, un médecin de la Tour d'Auvergne, le Docteur Vallette, a été hospitalisé. Plusieurs de ses patients ont pu être contaminés.

Cette situation inquiète les autorités sanitaires qui considèrent ce territoire de moyenne montagne comme un foyer de dissémination préoccupant.

Un n° de téléphone est disponible à la mairie de la Bourboule 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. - @mairie La Bourboule

Des mesures pour faciliter le confinement

Chaque municipalité, même les plus petites, essaient de garder le contact avec tous les habitants, surtout les plus fragiles. "Nous avons contacté tous les habitants les plus âgés, les plus isolés" explique Christophe Serre, le maire de Tauves, 800 habitants. "En cas de besoin, le numéro de téléphone de la mairie reste ouvert à tous. Nous pouvons livrer des produits de première nécessité, s'il le faut."

Matériel de protection covid-19 à la mairie de La Bourboule. - @mairie La Bourboule

Même mobilisation à La Bourboule où une équipe réduite de la mairie assure les missions essentielles comme la propreté ou les actes de l'état civil. Un numéro le 06 72 29 73 89 est même disponible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. "C'est moi ou mon adjoint aux travaux qui répond aux appels" explique François Constantin, le maire. "Nous avons déjà traité 300 demandes." Avec cette pandémie qui avance, la municipalité va renforcer son service de livraison. "Je prends cette situation très au sérieux et il faut que les Bourbouliens respectent un confinement strict." En plus du matériel de protection arrivé cette semaine, cinq couturières vont commencer la fabrication de masques. Le maire espère pouvoir en distribuer une cinquantaine par jour.

Un centre de consultation Covid-19

Pour faire face à cette pandémie, un centre de consultation Covid-19 a ouvert en urgence au Mont-Dore, pour tout l'ouest du Sancy. Il n'est accessible qu'aux médecins traitants sur appel téléphonique.co Au bout du fil, ils sont conseillés par des confrères formés à la prise en charge des patients atteints du coronavirus.