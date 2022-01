Covid-19 : dans le Val d'Oise, un centre de dépistage salivaire fait le plein

C'est un moment que les parents redoutent presqu'autant que leur enfant : devoir faire un test PCR ou antigénique nasopharyngé. Pire encore, il y a l'autotest que papa ou maman doit effectuer sur sa progéniture. Cris, pleurs et colère, dans de nombreuses familles ces quelques secondes virent au mélodrame. Et pourtant, depuis la rentrée scolaire il y a quinze jours, les nez des petits sont mis à rude épreuve. Il n'est plus rare que dans certaines classes, les écoliers aient été dépistés quatre ou cinq fois en deux semaines, face à la propagation du variant Omicron du Covid-19.

Pour simplifier un peu la vie des familles, la mairie de Taverny (Val d'Oise) propose désormais des tests salivaires. Un centre installé dans la salle des fêtes ouvre quatre matins par semaine, les mardis, mercredis, jeudis et samedis. Il accueille des enfants âgés de 0 à 11 ans, et tout est fait pour qu'ils soient le plus détendus possible. Les infirmières portent des bonnets de Père Noël et les haut-parleurs diffusent des chansons de Disney.

Un écouvillon dans la bouche pendant une minute

Chaque jour, entre 100 et 150 tests sont réalisés. C'est le cas par exemple de Tiago, 8 ans. Il est cas contact d'un de ses amis du club de football, et il est venu avec sa maman, Carla : "en un an il a fait quatre tests dans le nez. Là je me suis dit qu'il fallait vraiment arrêter parce qu'il est encore petit et à chaque fois ça lui fait monter les larmes aux yeux. Il n'aime pas ça."

L'attente dure quelques minutes, puis vient le prélèvement. Dans ce centre, pas question de cracher dans un tube comme c'est parfois le cas, les enfants doivent garder un écouvillon dans la bouche pendant soixante secondes. Véronique Aveline est infirmière : "c'est exactement le même écouvillon que celui qu'on utilise pour les tests nasopharyngés. Effectivement les enfants sont un peu réticents au début. Quand ils voient le bâton ils se disent qu'on va les rouler dans la farine et qu'on va leur mettre dans le nez, mais ils sont très vite rassurés."

"Dans le nez ça fait un peu mal. Dans la bouche ça fait des chatouilles !"

Une fois le prélèvement terminé, chaque petit peut choisir un bonbon, "je n'ai pas eu mal", souffle Tiago. Dans la file d'attente Mohammed patiente avec avec Lana, sa fille de 8 ans. Tous les deux sont très sereins : "je préfère l'amener ici car elle a déjà fait plusieurs tests classiques et c'est très douloureux, ça la dérange beaucoup et elle pleure. Donc elle s'agite, on a du mal à lui faire et le test est faussé." Ce papa a déjà accompagne sa fille pour un test salivaire, la semaine précédente : "aucun pleure ! Pour elle, c'est limite un passe-temps !" Lana complète : "dans le nez ça me fait un peu mal, alors que dans la bouche ça fait des chatouilles !"

Mais si ces tests sont indolores, alors pourquoi continue-t-on à faire autant de dépistages nasopharyngés ? Au printemps dernier, le gouvernement avait pourtant essayé de déployer ces tests dans les écoles, non sans mal. La présence d'un adulte était nécessaire pour accompagner chaque enfant individuellement, et beaucoup d'établissements scolaires manquent de personnel. De plus, les tests salivaires n'en restent pas moins des PCR qui doivent être analysés en laboratoire, et ces derniers sont débordés. Enfin, il faut quelques heures pour avoir le résultat, contre quelques minutes pour un antigénique.

Les tests salivaires, plus efficaces que les dépistages antigéniques

En revanche, il n'y absolument aucun doute sur l'efficacité des tests salivaires. Ils sont quasiment aussi fiables que des PCR dans le nez, et bien plus que des antigéniques ou des autotests. Le coton tige dans la bouche pourrait même à l'avenir surpasser le PCR nasopharyngé : selon une récente étude, il semble que la viralité du variant Omicron soit plus élevé dans la salive qu'au fond du nez.