Covid-19 dans les eaux usées : "les nouvelles ne sont pas très bonnes" dans le Nord et le Pas-de-Calais

Le réseau Obépine analyse la concentration de virus dans les eaux usées. Il dispose de 8 stations dans le Nord et le Pas-de-Calais

Surveiller la circulation du Covid-19, c'est essentiel, c'est d'ailleurs l'un des critères sur lesquels se base le gouvernement pour prendre ses décisions. Il y a bien sûr les tests, PCR et antigéniques. Mais, on le sait moins, on peut aussi connaître globalement la présence du virus en analysant les eaux usées dans les stations d'épuration.

Le réseau Obépine, observatoire épidémiologique des eaux usées, dispose de 158 stations-tests en France, dont quatre dans le Nord, et quatre dans le Pas-de-Calais.

Tout le monde est testé de façon statistique

Le co-fondateur du réseau, Yvon Maday, invité de France Bleu Nord ce vendredi matin, explique l'intérêt de la technique : "tout le monde est testé, car tout le monde tire la chasse d'eau au moins une fois dans la journée. En récupérant des échantillons d'eaux usées, on est capable de voir tous les malades, de façon statistique".

Selon les dernières analyses d'Obépine dans les stations nordistes, "les nouvelles ne sont pas très bonnes. Sur la région, de façon générale, ça a remonté la semaine dernière, et là c'est en train de se stabiliser à un niveau haut. Il va falloir regarder avec attention les résultats de la semaine prochaine".

Il y a matière à faire attention

Selon Yvon Maday, le gouvernement commence à s'intéresser à ce type de résultats, qui peuvent être "précurseurs" par rapport aux tests. Avec ces derniers résultats, "il y a matière à faire attention, à avoir des décisions sanitaires importantes. Pas forcément aller jusqu'au confinement, ce n'est pas à moi de décider ce genre de choses. Par contre, il faut faire bien attention au port du masque, à la distanciation, qui ont un effet de ralentissement de la propagation du virus".

Identification du variant britannique ?

Aujourd'hui, ce qui est inquiète les autorités, ce sont les variants, notamment britanniques. L'analyse des eaux usées peut-elle les détecter ? "Pour identifier un variant", explique Yvon Maday, "il faut voir toutes les mutations qui le caractérisent. Or, ce qui arrive dans les eaux usées, ce sont des morceaux de génome. Nous ne pouvons pas dire de façon certaine qu'il s'agit du variant britannique. Mais il y a une idée intéressante : identifier un certain nombre de mutations, et regarder s'ils ont augmenté".