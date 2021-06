Covid-19 dans les Landes : une famille contaminée par le variant indien dans l'agglomération de Dax

On l'appelle également variant "Delta" ou "Kappa" pour éviter les discriminations du côté de l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé), mais dans les Landes il vient d'arriver alors on le désigne encore "variant indien". L'Agence Régionale de Santé en Nouvelle-Aquitaine confirme à France Bleu Gascogne ce mercredi 2 juin que ce variant a été détecté, "dans l'agglomération dacquoise" (la localisation exacte n'est pas précisée). Cette contamination date de plusieurs semaines et elle n'a été confirmée que ce week-end, car les analyses sur ce variant indien prennent du temps. "Ce variant n'est pas systématiquement recherché", indique Didier Couteaud, le délégué départemental de l'ARS dans les Landes. Suite au test d'un membre de la famille, début mai, il a fallu attendre la semaine de contamination pour les autres membres de la famille, puis réaliser des tests. "Le criblage de ce variant ne peut s'effectuer qu'à Lyon, afin de séquencer ce variant", ajoute Didier Couteaud, ce qui, à la fois, explique le délai mais laisse aussi planer le doute sur d'autres contaminations éventuelles.

Le variant a pu naître dans les Landes

La famille contaminée n'a pas du tout été en contact avec des personnes ayant voyagé en Inde récemment. Ce qui signifie, selon l'ARS, que le variant a pu apparaître suite à une mutation locale. En effet, les variants ne naissent pas dans des endroits particuliers, mais ils sont l'effet de mutations : plus une souche du virus est répliquée, plus il est susceptible de muter, il n'est donc pas impossible de détecter une des sous-lignées du variant indien dans les Landes, même sans aucun contact avec l'Inde, où le variant est responsable d'une partie importante des contaminations (même si le variant britannique reste dominant).

Conséquence : plus de doses de vaccins et de tests près de Dax

L'agglomération dacquoise et l'axe Dax - Magescq préoccupent donc particulièrement les autorités sanitaires. C'est là, actuellement, que l'ARS va effectuer des séquençages et criblages pour détecter la présence d'autres cas de variants indiens. Pour prévenir, le centre de vaccination de Saint-Paul-lès-Dax va recevoir de nouvelles dotations en vaccins, ainsi que les maisons de santé pluri-professionnelles de Labatut et Pouillon. Ce sera la même chose à Port-de-Lanne, où de nombreux élèves et personnels scolaires ont été contaminés, plus d'une vingtaine entre Port-de-Lanne et Orthevielle.