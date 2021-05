Covid-19 : dans les pharmacies sarthoises, de nombreuses doses de vaccins restent dans les réfrigérateurs

Dans la Sarthe, de nombreux pharmaciens ne parviennent pas à écouler leurs stocks de vaccins au coronavirus, alors que la campagne s'intensifie dans les centres de vaccination à l'occasion du week-end de l'Ascension. "Au moins 50% des doses envoyées la semaine dernière sont dans les réfrigérateurs et vont y rester", résume Yves Dour, président dans la Sarthe de l'Union de syndicats de pharmaciens d'officine.

Sur le papier, les pharmaciens peuvent administrer de l'AstraZeneca et du Janssen, deux vaccins similaires réservés aux plus de 55 ans, mais dans les faits, les commandes peinent à arriver : "les commandes de Janssen n'ont été faisables qu'une seule fois. Nous n'avons même pas reçu la totalité de nos commandes", poursuit Yves Dour.

L'arrivée du vaccin Moderna

Ce vaccin est plus demandé que l'AstraZeneca, car ses effets secondaires effraient moins et surtout il ne nécessite qu'une seule dose. De nouvelles dotations devraient arriver la semaine prochaine. En attendant, certaines pharmacies ont décidé d'arrêter les commandes d'AstraZeneca. "Les flacons non utilisés vont servir pour les secondes injections", précise Laure Desnos, pharmacienne au Grand Lucé. "On a calculé, on n'aura pas de dose perdue."

Les professionnels sarthois attendent surtout l'arrivée du vaccin Moderna à la fin du mois dans les pharmacies, une formule similaire au Pfizer qui peut être administrée aux moins de 55 ans. Si certaines officines ne font pas état de problèmes pour écouler leurs doses, des inquiétudes demeurent concernant les vacances avec la crainte que des rendez-vous pour des secondes injections soient annulés.