Covid-19 dans les Pyrénées Atlantiques: la situation est stable et les chiffres similaires aux nationaux

"Le département est exactement dans la moyenne des statistiques nationales", a commencé par annoncer le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées Atlantiques ce lundi après midi. Eddie Bouttera organisait en effet un point suite aux annonces gouvernementales de la semaine dernière, et à la veille de la mise en place du couvre feu. Concernant les chiffres (ce sont ceux de dimanche utilisés pour faire ce point), le taux d'incidence est de 136 cas pour 100.000 habitants (114 au national). Le taux de positivité est 6,04% (6,13% au national).

La situation à l'hôpital

Ce dimanche, 219 personnes étaient hospitalisées dans le département, dont 29 à l'hôpital de Bayonne. 14 personnes étaient en réanimation, dont 5 au Pays Basque. En tout, 230 clusters ont été détectés depuis le début de la pandémie, actuellement il en reste 31 foyers actifs, dont 13 en EHPAD. Depuis le début de la pandémie, 251 personnes sont décédées à l'hôpital (dont 55 qui venaient des EHPAD) et 112 en EHPAD.

Couvre feu

À partir de ce mardi 15 décembre, plus besoin d'attestation pour sortir, on peut à nouveau circuler librement. En revanche, un couvre feu est imposé entre 20h et 6h du matin. Pour sortir pendant cette période, il faudra à nouveau faire appel à une dérogation. Et attention aux contrôles, il y en aura, il y en a eu. La préfecture parle e 9700 contrôle et de 1581 verbalisations pour ce deuxième confinement.

De nouvelles mesures seront développées dans les prochains jour alors qu'un décret d'application suite aux annonces du gouvernement la semaine dernière est attendu ce mardi 15 décembre.