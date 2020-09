Covid-19 dans les Pyrénées-Atlantiques : "Les indicateurs sont en hausse depuis mi-août"

Le département des Pyrénées-Atlantiques avait globalement était épargné pour la première vague de l'épidémie de COVID-19. Mais depuis quelques semaines le nombre de cas positifs augmente, 339 positifs la semaine dernière, contre moins d'une dizaine début août. A tel point que notre département va être placé en zone de circulation active du virus, ou zone "rouge" selon le dernier point de l'Agence Régionale de Santé (ARS). Mais alors concrètement, quelle est la situation dans notre département ? On a posé la question à l'épidémiologiste, Sophie Larrieu, qui travaille auprès de Santé Publique France en Nouvelle-Aquitaine.

Quelle est la situation actuelle dans les Pyrénées-Atlantiques ?

Sophie Larrieu: Dans les Pyrénées-Atlantiques on assiste à une très nette augmentation de la circulation virale, depuis mi-août, on a toute une série d'indicateurs qui se sont mis à monter dans le département. On a une augmentation très nette du nombre de cas, mais aussi du taux d'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants, et c'est ça qui nous permet d'avoir une idée de la circulation du virus. Ici, on a dépassé un seuil de 50 cas pour 100 000 habitants, et c'est un seuil d'alerte. En parallèle, le taux de positivité augmente aussi, c'est un indicateur important, c'est le nombre de test positif pour 100 réalisés. La semaine dernière, on était à 339 cas, mais jusqu'à mi août on était à entre zéro et dix cas par semaine. Le nombre de cas qui a été multiplié par 25 en six semaines. Le seul indicateur qui ne bouge pas, c'est le nombre d'hospitalisations, puisque à ce niveau la situation est plutôt calme, on l'attribue au fait que ce sont essentiellement des jeunes adultes qui sont touchés, qui sont moins à risque de faire des formes graves.

C'est inquiétant ?

Sophie Larrieu: "On va pas vous dire qu'il ne faut pas s'inquiéter, c'est inquiétant. Ce sont pour le moment des formes pas sévères, mais on a peur que ces jeunes personnes qui ont contracté le virus ces derniers jours, semaines, reviennent chez eux pour la rentrée, reprennent une activité plus normale en voyant leur famille, leurs professeurs, des adultes plus âgés qu'eux, et que les contaminations commencent à toucher des tranches d'âges plus élevés ou des personnes plus fragiles. On est très inquiets de la situation, on a peur que ça continue dans ce sens, si la circulation virale continue d'augmenter, on risque d'avoir comme pendant la première vague, une très forte augmentation des hospitalisations, des décès, et des saturations des services de réanimation. Donc on surveille ça avec attention.

Que recommandez-vous?

Sophie Larrieu: On appelle vraiment les jeunes adultes a protéger les personnes fragiles de leur entourage. On comprend que les gens aient eu envie de revivre pendant l'été, de faire la fête, de voir du monde. C'est très difficile de leur dire de mettre un masque en allant dans un bar, en voyant leurs amis, mais maintenant on appelle tout ce monde a faire attention aux plus fragiles, quand vous allez voir une personne âgée, une personne de votre famille, une personne avec une maladie chronique, mettez le masque, c'est la seule façon d'éviter qu'on assiste à une expansion des cas sévères comme en mars.

"On est à une croisée des chemins, on a tous un rôle à jouer" - Sophie Larrieu, épidémiologiste à Santé Publique France

Comment on arrête cette propagation ?

Sophie Larrieu: La seule façon ce sont les gestes qu'on rabâche, les gens en ont assez, mais c'est la seule manière d'éradiquer la circulation, les distances de sécurité, les masques, ce sont les seuls moyens. Soit les gens prennent conscience et font des efforts pour renforcer ces gestes, et on y arrive massivement a faire baisser la circulation virale, si on n'y arrive pas, les politiques seront obligés à reprendre des mesures que ce soit confinement, global ou partiel, ou interdiction de rassemblement pour limiter l'épidémie. On est à une croisée des chemins, on a tous un rôle à jouer. Si on veut éviter les mesures qu'on redoute tous, c'est à nous de faire que la situation s'inverse.

Ca y est, nous sommes arrivés à la seconde vague ?

Sophie Larrieu: C'est difficile à répondre, parce qu'on est pas sur la même surveillance qu'au mois de mars, avril. Pendant la première vague on avait une stratégie à tester les cas uniquement symptomatiques, maintenant on teste massivement. C'est très compliqué de comparer les deux situations épidémiologiques. Ce qui est sûr c'est que depuis quelques semaines on a vraiment une augmentation exponentielle de la circulation virale, alors oui on est sur le début d'une deuxième vague, on peut pas vous dire si elle est comparable à la première. Elle peut se calmer rapidement, ou qui peut partir sur une deuxième vague beaucoup plus importante que la première.

"Ca parait sans fin, mais on y va arriver" - Sophie Larrieu, épidémiologiste chez Santé Publique France

Les gestes barrières, on les connait depuis des mois et, ça ne suffit pas, il faut faire quoi ?

Sophie Larrieu: Je crois que ce qui est difficile avec ce virus, c'est qu'on doit apprendre à vivre avec, et c'est très compliqué de demander aux gens de mettre leur vie sociale entre parenthèses, de ne plus faire de fêtes pour les jeunes, c'est difficile. Je pense qu'il faut jeter la pierre à personne. Comment on en sort ? Je pense que l'idée c'est de tenir le coup, jusqu'à ce que le virus s'éteigne ou ce qui est plus probable tenir jusqu'à ce qu'un vaccin arrive et protéger les plus âgés. On est dans cette situation où dès que la situation se calme, les gens ont envie de revivre, ils se relâchent un petit peu, recommencent à voir des amis, relâchent un peu les gestes barrières, puis la situation remonte, et on est obligés de reprendre des mesures. Ça parait sans fin, mais on va y arriver. Les recherches sont en cours pour développer un vaccin, il faut tenir le coup jusque là, en essayant de faire le maximum pour que les services de réanimations ne soient pas saturés. Puis petit à petit il y aura de plus en plus de gens qui auront été contaminés, qui vont être protégés contre le virus donc on va dans les mois qui viennent composer avec ça en essayant au maximum d'éviter le confinement qui nous a tous tant pesé.