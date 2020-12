Covid-19 dans les Vosges : à Epinal, le port du masque désormais obligatoire dans l'hyper-centre commerçant

Compte tenu de la "dégradation de la situation épidémique" dans les Vosges, la préfecture annonce qu'elle rend obligatoire le port du masque dans l'hyper-centre d'Epinal, comme déjà en place à Gérardmer, et bientôt dans d'autres communes vosgiennes comme Saint-Dié.

A partir de ce vendredi 25 décembre, 8 heures jusqu'au 4 janvier 8 heures, le port du masque est obligatoire "dans l'hyper-centre commerçant" d'Epinal pour toutes les personnes dès l'âge de 11 ans, prévient la préfecture des Vosges. Des panneaux de signalisation seront en place dans toutes les rues concernées.

Les autorités préviennent déjà qu'un arrêté similaire, déjà en place à Gérardmer, sera pris également dans d'autres villes vosgiennes, comme Saint-Dié-Des Vosges. Selon le préfet Yves Séguy, la situation épidémique s'est fortement dégradée ces derniers jours jusqu'à inquiéter depuis le 1er décembre. "Le nombre de personnes hospitalisées pour Covid atteint un seuil identique à celui au plus fort de l'épidémie de mars dernier : 339 personnes hospitalisées le 23 décembre dans les Vosges, 210 le 1er décembre, contre 283 le 1er avril. "

Les autorités appellent à continuer à respecter les gestes barrières pendant la période des fêtes pour "éviter un nouveau confinement, d'éviter les embrassades, garder ses distances, porter un masque, limiter le nombre de convives à 6 personnes, éviter le partage des verres, plats, couverts, aérer le plus régulièrement possible, se laver les mains avant de manger et avant toutes activités."

A Epinal , les rues concernées par le port du masque :