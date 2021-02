Covid-19 : Dans un Ehpad de Lunel, 48 résidents contaminés

L'Ehpad des Meunières souffre durement de la seconde vague du coronavirus. Ce vendredi 12 février 2021, sur 103 lits que compte la maison de retraite de Lunel (Hérault), 48 résidents ont été testés positifs au Covid-19. Deux d'entre eux sont décédés. Quatre sont hospitalisés dans un état grave. Les autres malades sont isolés dans un espace dédié.

Selon le groupe Korian, propriétaire de l'Ehpad, ces résidents ont été contaminés par le variant britannique. "Le Covid-19 est revenu dans la maison de retraite le 11 février, précise le groupe. Une semaine plus tôt, on commençait les vaccinations." Le 12 février, 61 résidents étaient vaccinés. "C'est la quasi-totalité des personnes vaccinables, poursuit Korian. Il est possible que le vaccin n'ait pas eu le temps d'agir."

Garder le lien avec les résidents

Les visites sont momentanément suspendues, sauf pour urgence extrême. Pour soutenir les résidents, le personnel soignant passe plus souvent dans les chambres. Les personnes âgées ont également accès à des tablettes pour échanger, à distance, avec leurs proches. Les équipes professionnelles sont également touchées. 20 des 70 salariés ont été testés positifs. Ils ont été placés en quarantaine, chez eux.