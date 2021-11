Covid-19 : de l'hésitation chez les personnes éligibles à la troisième dose de vaccin dans le Grand Nancy

Olivier Babel, infirmier libéral et responsable des centres de vaccinations d'Heillecourt et de l'hôtel de ville de Nancy, constate un certain attentisme des personnes éligibles pour une troisième dose de vaccins anti-covid. Beaucoup de rendez-vous ne sont pas honorés.

Emmanuel Macron va-t-il trouver le moyen de relancer la campagne de vaccination contre le Covid alors que de nombreuses personnes éligibles pour une troisième dose ne l'ont pas reçue ? Le chef de l'Etat doit en tout cas s'exprimer ce mardi soir à la télévision et en direct sur France Bleu et Francebleu.fr. Selon les statistiques publiées par le ministère de la santé, environ la moitié des 7,7 millions de personnes ayant reçu deux doses et ayant plus de 65 ans a reçu sa troisième dose.

De nombreux rendez-vous pas honorés

Un phénomène que constate aussi Olivier Babel, infirmier libéral et responsable des centres de vaccinations d'Heillecourt et de l'hôtel de ville de Nancy. Après un bon démarrage, le professionnel dit constater depuis deux ou trois semaines une baisse de la demande dans les centres. Il voit aussi une certaine hésitation :

"On voit une grosse partie de gens qui prennent rendez-vous et qui ne viennent pas. Est-ce qu'ils n'arrivent pas à se décider ? C'est inexplicable puisque ce sont des gens mobiles, disponibles et qui avaient envie de se faire vacciner. Il semblerait qu'on attende un peu, qu'on repousse à plus tard."

Des annulations sans prévenir avec les incidences que cela peut-avoir quant à la conservation des doses de vaccins.

Un appel avant les fêtes de fin d'année

Pour Olivier Babel, pour ceux qui veulent se faire vacciner, il n'y a pourtant pas d'hésitation à avoir par rapport au timing de cette troisième dose. Le plus tôt sera le mieux en prévision des fêtes de fin d'année :

"On sait qu'avec la Saint-Nicolas et les fêtes de fin d'année, il y aura un brassage de population. On sait que les principaux foyers épidémiques ont lieu lors des repas de familles. On va remettre ça pendant les fêtes. Il faut absolument se faire vacciner là pour que dans deux semaines les gens soient couverts par leur troisième dose."

Faut-il s'inquiéter d'une remontée des cas de Covid-19 et d'une potentielle nouvelle vague ? On posera la question ce mardi 9 novembre au professeur Christian Rabaud. L'infectiologue et président de la commission médicale d'établissement du CHRU de Nancy sera l'invité de France Bleu Sud Lorraine à 8h15.