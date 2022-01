Covid-19 : de nouveaux centres de dépistage dans les Landes

De nouveaux centres de dépistage du coronavirus ouvrent dans les Landes. En effet, le taux d'incidence n'en finit pas d'augmenter dans le département. Mercredi 12 janvier, il frôlait les 2.500 contaminations pour 100.000 habitants, notamment à cause de la virulence du variant Omicron. Face à cette flambée, l'agence régionale de santé a décidé de déployer de nouveaux centres de dépistage, afin de répondre à l'énorme demande.

En plus des possibilités de dépistage qui existent déjà, – laboratoires, pharmacies et infirmiers libéraux – il y a donc maintenant cinq nouveaux lieux pour se faire tester.

Pour les tests antigéniques

Si vous souhaitez faire un test antigénique, à Aire-sur-l'Adour, il est maintenant possible de se faire tester au centre de vaccination et à la pharmacie Dagas. La clinique des Landes, à Saint-Pierre-du-Mont, réalise aussi des tests antigéniques à partir de ce lundi et sans RDV. Enfin, à Dax, la pharmacie Thermale ouvre des créneaux supplémentaires jusqu'à mi-février.

Pour les tests PCR

Il y aura aussi de nouveaux créneaux pour faire un test PCR, puisque d'ici quelques jours, le laboratoire BioPyrénées ouvrira un drive sur le parking du Brico Leclerc, sur la rocade de Mont-de-Marsan. Il n'y aura pas besoin de prendre de RDV.

L'idée pour l'ARS est de réaliser 1.000 tests de plus chaque semaine dans les Landes. 37.000 tests sont actuellement effectués toutes les semaines. Ce dispositif restera en place jusqu'à fin janvier, début février, en espérant que d'ici là, les contaminations du variant Omicron ralentissent.