Covid 19 : de nouveaux lieux de dépistage dans les prochains jours à Orléans et Saint Jean de la Ruelle

Face à une dégradation de la situation sanitaire dans la métropole d'Orléans, l'Agence Régionale de Santé et les communes concernées par de récents clusters liés à des rassemblements familiaux mettent en place des centres de dépistage gratuits. L'ARS a mis à jour les dates et les modalités d'ouverture de ces centres pour répondre à la nécessité de tester le plus grand nombre de personnes possible.

La liste des lieux de dépistage à Orléans

Voici la liste des lieux de dépistage à Orléans et Saint Jean de la Ruelle. On note notamment la mise en place de deux sites de dépistage dans des lieux très fréquentés à Orléans, la place de Gaulle le mardi 25 août, et les quais de Loire le samedi 29 août. Des tentes et des équipes mobiles seront déployées pour des dépistages de masse.

à Orléans, dans les locaux du dispensaire Porte Madeleine, 1 rue porte madeleine :

- du lundi 17 au vendredi 21 août 2020 de 10 h à 18h

à Orléans-la-Source, dans les locaux du laboratoire MEDIBIOLab, 36 Avenue du Président John Kennedy :

- du lundi 17 août au vendredi 21 août 2020 de 13h à 18h

à Orléans, Place du Général de Gaulle sur le parvis de la CPAM du Loiret :

- le mardi 25 août 2020 de 9h à 16h

à Orléans, Quai du Fort Alleaume :

- le samedi 29 août 2020 de 9h à 16h

Deux dates à Saint Jean de la Ruelle avant la rentrée

L'Agence Régionale de Santé met également en place deux sites de dépistage à Saint Jean de la Ruelle, touché par plusieurs clusters au début du mois d'août. L'un dans au centre commercial des Trois Fontaines, lieu très fréquenté par les habitants de la métropole d'Orléans. Le groupe Auchan a mis une partie de son parking à la disposition des autorités sanitaires.

L'autre se situe dans le quartier des Chaises, où une circulation sensible du virus lié à des rassemblements des jeunes habitants a été enregistrée ces dernières semaines. Ces dépistages auront lieu :

- à la Maison pour Tous – Quartier des Chaises, le mercredi 19 août, de 13h à 18h

- au Centre commercial 3 Fontaines sur le parking Auchan le jeudi 27 août, de 9h à 16h