Covid-19 : de nouvelles mesures d'accès au CHU de Dijon à compter du 3 janvier 2022

La Côte-d'Or n'échappe pas à la nouvelle vague de contaminations au Covid-19, et pour y faire face le CHU de Dijon annonce de nouvelles mesures d'accès au site dès ce lundi 3 janvier 2022.

_"Le passe sanitaire sera désormais contrôlé à l’entrée du site_, et non plus à l’entrée des bâtiments" précise la direction dans un communiqué, dans lequel elle précise que six points d'accès et de contrôle seront ouverts en semaine autour du CHU entre 7 et 19 heures. En revanche il n'y aura que deux points d'accès les weekends et les jours fériés.

Un visiteur par patient l'après-midi

Concernant les visites aux patients, un visiteur par jour et par patient est autorisé durant une heure en après-midi. Mais le CHU précise que, "les équipes médicales peuvent, selon les situations individuelles de chaque patient, accorder des visites en dehors de ce cadre pour des parents de patients mineurs par exemple, pour les autoriser à venir à deux."

La direction de l'hôpital qui rappelle que l'accès aux urgences adultes, enfants, maternité n’est pas soumis au passe sanitaire pour les patients. Un seul accompagnant est autorisé. Enfin le respect des gestes barrières reste évidemment de mise pour toutes les personnes durant leur visite.