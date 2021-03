Covid-19 : de nouvelles opérations de dépistage massif dans la Manche

L’Agence régionale de Santé et la Préfecture de la Manche organise de nouvelles journées de dépistage du Covid-19 à partir de ce lundi et jusqu’à samedi. Ces opérations sont menées dans le centre et le sud-Manche où le virus circule activement.

C’est le cas du secteur d’Avranches (taux d’incidence de 183 cas pour 100.000 habitants), de Granville (taux d’incidence de 163) et de Saint-Lô (taux d’incidence de 131).

Toute personne, avec ou sans symptôme, peut se faire tester gratuitement et sans rendez-vous. Il suffit de se présenter dans l’un des lieux suivant avec sa carte d’identité et sa carte vitale :

A Avranches

Lundi 15 et mardi 16 mars : salle Victor Hugo, place Carnot – de 9h à 16h30

A Saint-Lô

mercredi 17 et jeudi 18 mars : salle du bouloir – 48 bis boulevard du midi – de 9h à 16h30

A Granville