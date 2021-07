Covid-19 : de nouvelles mesures sanitaires dans l'Indre ? "Rien n'est exclu", répond le préfet

On pensait en être débarrassé au moins pour la période estivale. Mais le port du masque en extérieur est à nouveau obligatoire dans 24 départements de France, sur l'ensemble ou une partie de leur territoire. En Berry, le Covid-19 circule plus activement ces derniers jours, notamment le variant Delta. Le taux d'incidence augmente dans le Cher et dans l'Indre.

INTERVIEW - "La priorité des priorités est de continuer à vacciner", martèle le préfet de l'Indre Copier

Faut-il s'attendre à un nouveau tour de vis sanitaire ? Interrogé par France Bleu Berry, le préfet de l'Indre n'a pas éludé la question. "La priorité des priorités est de continuer à vacciner autant que possible. On n'exclut pas effectivement de prendre des mesures plus restrictives là où ça se justifiera", indique Stéphane Bredin. Il dit travailler en concertation avec ses collègues de la région Centre-Val de Loire. Sur six départements, seul le Loir-et-Cher est encore sous le seuil d'alerte des 50 cas positifs pour 100 000 habitants.

Pour le préfet de l'Indre, il est essentiel de trouver un équilibre en cas de prise de décision. "Un bon équilibre entre la moindre pression sur les personnes qui ont un schéma vaccinal complet et de ne pas s'interdire des mesures plus restrictives dans les jours qui viennent. Rien n'est exclu", souligne Stéphane Bredin. Si de nouvelles mesures devaient être annoncées, elles ne seraient probablement pas pour l'ensemble du département de l'Indre. "Je ne suis pas certain qu'on ait à prendre des mesures générales de rétablissement du port du masque en extérieur par exemple. Au printemps, on l'avait fait dans certaines zones urbaines ou de circulation active du virus. C'est sans doute comme ça qu'on envisagera les choses s'il faut le faire", conclut le préfet de l'Indre.