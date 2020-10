Covid-19 : de nouvelles restrictions, surtout pour les jeunes, en Ardèche

Officiellement, l'Ardèche n'est pas encore au niveau rouge, niveau alerte. C'est un décret ministériel qui décide de ce basculement, pas la préfecture. Le décret devrait être publié d'ici mercredi. Mais le taux d'incidence s'élève désormais à 50,4 cas pour 100 000 habitants, et la préfecture prend les devants.

Dès ce mardi matin 8h, le masque est obligatoire pour tous, dès l'âge de 11 ans, dans tous les rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique et dans les lieux publics clos. Jusqu'à présent, il était recommandé. Le préfet invite les organisateurs d'événements à favoriser les rassemblements à l'air libre, voire à les reporter si possible.

Le virus circule plus chez les jeunes

D'autres mesures s'adressent plus spécifiquement aux jeunes. La préfecture demande de limiter au maximum les changements de classes dans les collèges et lycées. Dans l'idéal, l'élève ne devrait pas changer plus de quatre fois par jour, pour limiter les croisements dans les couloirs et les partages de bureaux. Les horaires pour le déjeuner seront plus étalés, de 11h30 à 13h45, pour éviter la foule à la cantine. Dans les sections sportives des lycées, les heures consacrées au sport seront annulées dès qu'un élève de la classe sera testé positif : le virus circule dans les vestiaires, dans les moments où les élèves baissent le masque, obligatoire par ailleurs.

Le taux d'incidence du virus chez les jeunes ardéchois est, de fait, très élevé. Les derniers chiffres disponibles datent de la semaine du 21 au 27 septembre. Mais il y avait 45 cas de Covid-19 pour 100 000 jeunes entre 10 et 19 ans, 99 cas de Covid-19 pour 100 000 jeunes entre 20 et 29 ans contre 23 cas pour 100 000 sexagénaires et 11 cas pour 100 000 septuagénaires. La crainte c'est qu'avec les vacances de la Toussaint et les retrouvailles familiales, les jeunes passent le virus aux plus fragiles.