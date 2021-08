Covid-19 : de plus en plus de malades vaccinés dans les hôpitaux de Drôme-Ardèche ?

"A l'hôpital d'Aubenas, 8 personnes en réanimation, 7 ont reçu deux injections de vaccin" : ce message posté sur internet il y a quelques jours, relayé plus de 2500 fois sur Twitter, a semé le trouble. A tel point que la direction du centre hospitalier d'Ardèche méridionale a du réagir sur le réseau social : " des informations fausses et sans fondement". Selon la préfecture de l'Ardèche, il n'y avait que 3 patients en réanimation (et pas 8) dont 2 effectivement vaccinés. Toutefois, ce faible échantillon ne permet pas selon les services de l'Etat de tirer des conclusions et de faire des statistiques.

Des cas de patients vaccinés à Montélimar ou Romans-sur-Isère

L'hôpital d'Aubenas n'est pas une exception. Le centre hospitalier de Montélimar compte aussi des patients Covid qui ont reçu deux doses. Actuellement, sur les 7 malades suivis en réanimation, 1 est vacciné. 22 autres patients sont admis en unité Covid, 4 ont reçu leurs deux doses de sérum. L'hôpital de Romans-sur Isère dénombre aussi 2 malades vaccinés parmi les 4 patients infectés par le virus et suivis en médecine polyvalente. "Ces deux personnes qui souffrent de comorbidités vont bien" précise la direction, "elles ont sans doute échappé à la réanimation justement parce qu'elles sont vaccinées".

Une hausse du nombre de patients vaccinés inévitable

Pour le docteur Claude Leicher, responsable du centre de vaccination de Valence, "c'est bien connu, le vaccin ne protège pas à 100%, donc il y a un tout petit nombre de ces gens vaccinés qui peuvent faire un Covid, mais comme ces gens vaccinés représentent une très grosse partie de la population, numériquement parlant ça fait un nombre significatif de gens, ET vaccinés, ET pouvant attraper un Covid".

Les personnes souffrant de comorbidités , principales victimes

Le docteur Leicher ajoute : "Les gens vaccinés que l'on retrouve en réanimation sont des gens fragiles souffrant de comorbidités, diabète, insuffisance cardiaque, maladie neurologique, peut-être décompensées par un phénomène qui n'est pas un phénomène très grave mais qui est suffisamment déstabilisant pour les emmener en réanimation".