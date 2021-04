Covid-19 : début de la campagne de vaccination en Mayenne pour le personnel de l'Éducation nationale ce samedi

La campagne de vaccination contre la Covid-19 pour le personnel de l'Éducation nationale débute ce samedi en Mayenne. Tous ceux qui ont plus de 55 ans et qui sont en contact avec des élèves sont concernés. L'inspection académique de la Mayenne a recensé 787 personnes.

120 doses d'Astrazeneca pour ce samedi

Les enseignants mais aussi les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) mais aussi les les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) vont se faire vacciner au sein du SDIS, le centre d'incendie et de secours de Saint-Berthevin, dans l'agglomération lavalloise.

La préfecture de la Mayenne précise que les professionnels de la petite enfance, dont les assistants maternels, sont également concernés ainsi que d'autres professions comme ceux qui exercent dans "la protection judiciaire de la jeunesse et les professionnels de la protection de l’enfance". Les policiers nationaux et municipaux, les gendarmes et les surveillants pénitentiaires sont également éligibles à cette campagne de vaccination.

Dans un premier temps, des créneaux de 9h30 à 12h30 sont proposés avec 120 doses d'Astrazeneca à administrer ce samedi. D'autres créneaux vont être ouverts la semaine prochaine, annonce la préfecture de la Mayenne. Il s'agit des mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 avril de 14h30 à 17h30.