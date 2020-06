Covid-19 : décès, hospitalisations, contaminations...on fait le point sur la situation dans l'Hérault

Avec seulement quatre décès en un mois et un nombre d'hospitalisation en réanimation divisé par dix, l'épidémie de coronavirus Covid-19 semble sous contrôle dans le département de l'Hérault. France Bleu Hérault fait le point sur la situation.

Bientôt un mois que la France a entamé son déconfinement. Les bars et restaurant viennent de reprendre leur activité, les parcs sont bondés...la vie semble presque parfois revenue à la normale, et les chiffres communiqués par Santé Publique France et l'Agence Régionale de Santé (ARS) sur la circulation du coronavirus covid-19 dans l'Hérault confirment cet optimisme.

Évolution du covid dans l'Hérault depuis la fin du confinement

À la date du 6 juin 2020, il n'y avait plus qu'une vingtaine de personnes toujours hospitalisées pour cause de covid-19 dans l'Hérault, soit quatre fois moins qu'au début du mois de mai. De même, le nombre de personnes hospitalisées en réanimation a été divisé par dix en un mois : elles étaient 30 le 2 mai, elles ne sont plus que 3 au début du mois de juin. En parallèle, seuls 4 décès ont été enregistrés en établissement de santé

La situation est maîtrisée aussi pour les formes les moins graves : sur près de 40.000 tests effectués dans le département, à peine plus de 3% sont revenus positifs, contre 23% en région parisienne. Surtout, depuis le 11 mai, fin du confinement, moins de 100 personnes ont été officiellement déclarées porteuses du covid-19, malgré près de 15.000 tests réalisés.

Sur les près de 40.000 tests effectués dans l'Hérault, seuls 3% sont revenus positifs - Capture d'écran du site covid19.data.gouv.fr

Le covid-19 dans l'Hérault en chiffres

La région Occitanie est considérée du côté de l'ARS comme une zone à la "circulation virale faible". L'Hérault a été le plus touché des treize départements, mais reste très épargné par rapport à d'autres zones du territoires français.

119 décès

861 hospitalisations

215 passages en réanimation

676 retours à domicile

38.600 tests réalisés

1.264 tests positifs (~3% du total)

Au total, en France, plus de 153.500 personnes avaient été testées positives au covid-19 au 6 juin 2020, parmi lesquelles 110.000 ont dû être hospitalisées. Un peu plus de 29.000 sont mortes.