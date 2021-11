Covid-19 : "dégradation continue" de la situation sanitaire en Bretagne, de nouvelles restrictions imposées

Avec la hausse très sensible du taux d'incidence au Covid-19 en Bretagne (203,2 pour 100 000 habitants), des nouvelles mesures seront appliquées concernant le port du masque, notamment en Ille-et-Vilaine. L'Agence régionale de SAnté (ARS) Bretagne alerte sur la dégradation de la situation sanitaire.

Alors que la Haute autorité de Santé préconise désormais la vaccination pour les enfants fragiles de 5 à 11 ans, ce mardi, la situation sanitaire se dégrade en Bretagne, selon l'Agence régionale de Santé. Elle tient ce mardi 30 novembre une conférence de presse consacrée à la lutte contre le 5ème vague de l'épidémie de Covid-19 dans la région. "Les données épidémiologiques communiquées par la cellule régionale de Santé Publique France confirment une dégradation continue de la situation sanitaire", informait ce lundi l'ARS, dans un courrier adressé au préfet de région.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le taux d'incidence des infections au Covid-19 atteint désormais les 203,2 cas pour 100 000 habitants, contre 33,7 au 22 octobre 2021. L'ARS alerte aussi que le taux de positivité (taux de cas positifs recensés pour 100 tests) augmente, pour s'établir à 5,4%, contre seulement 1,3% au 22 octobre dernier. Le département d'Ille-et-Vilaine est le plus touché par cette hausse, puisque son taux d'incidence s'établit à 249,8 pour 100 000 habitants (et un taux de positivité à 5,2%). Le 22 octobre ces chiffres étaient de respectivement 45,7 et 1,6%.

En Bretagne, 335 patients sont hospitalisés, dont 47 en réanimation. Près de la moitié de ces patients sont hospitalisés en Ille-et-Vilaine, à savoir 151 dont 20 en réanimation. Pour rappel, environ 400 personnes étaient hospitalisées lors du pic de la 4ème vague, 900 lors de la seconde. 2 millions de Bretons devront faire leur dose de rappel d'un vaccin anti-Covid d'ici la mi-mars, rappelle l'Agence régionale de Santé. Pour ce faire, il faudra "augmenter le nombre d'injections", à 170 000 par semaine.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Nouvelles restrictions sur le port du masque en Ille-et-Vilaine

Le précédent arrêté préfectoral annonçant l'imposition du port du masque en Ille-et-Vilaine est abrogé, pour en imposer un autre. Désormais, le port du masque sera obligatoire en Ille-et-Vilaine, pour toutes les personnes de plus de 11 ans, dans les marchés de plein air, y compris les marchés de Noël, les files d'attente, devant les établissements scolaires, pendant les rassemblements revendicatifs, et ce, dans tout le département. Ce sra le cas aussi aux abords du Roazhon Park. Masque obligatoire aussi, le weekend, dans tout l'intra-muros de Saint-Malo, dès le vendredi 18h, et jusqu'au dimanche, minuit.

Idem à Rennes ; il faudra porter le masque pour tous les plus de 11 ans, dans le centre-ville. Plus d'informations à venir.