Covid-19 : "Dégradation préoccupante" en Bretagne

La Bretagne était jusqu'ici plus épargnée qu'ailleurs concernant l'épidémie de coronavirus. La situation est-elle en train de changer ? L'Agence régionale de santé s'inquiète d'une "dégradation préoccupante", pointant un taux d'incidence à + 71% en un mois, à désormais 184 cas pour 100.000 habitants. C'est aussi +12,8% sur trois jours ! Dans le détail :

En Ille-et-Vilaine : 265 (+17,4% sur trois jours)

Dans le Finistère : 85,3 (+5,8%)

Dans le Morbihan : 178 (+17,3)

Dans les Côtes d'Armor : 197,8 (+9,3)

La tension est aussi plus forte à l'hôpital, 50 patients Covid de plus, dont six de plus en réanimation.

14 patients malades du coronavirus sont morts en Bretagne pendant le week-end.

La Bretagne compte 111 clusters.

Un demi-million de Bretons vaccinés

576.917 personnes ont été vaccinées en Bretagne, dont 156.861 ont reçu également la seconde injection.