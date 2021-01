Covid-19 : demande d'autorisation déposée auprès du régulateur européen pour le vaccin AstraZeneca

Après celui de Sanofi/ Pfizer et de Moderna, le vaccin AstraZeneca/Oxford pourrait être autorisé le 29 janvier dans l'Union européenne. L'Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé mardi avoir reçu une demande d'autorisation "pour une mise sur le marché conditionnelle de ce vaccin contre le Covid-19", dans un communiqué.

Examen accéléré

L'EMA a déjà autorisé le 21 décembre le vaccin contre le Covid-19 Pfizer/BioNTech et le 6 janvier celui de Moderna, pour lesquels la Commission européenne a aussitôt donné son feu vert.

L'agence a précisé qu'elle procéderait à un examen accéléré. Si les données communiquées sont suffisamment "robustes et complètes", il pourrait être validé le 29 janvier. L'Union européenne et l'EMA sont sous pression pour accélérer l'approbation de nouveaux vaccins contre le virus, qui a déjà fait plus de 620.000 victimes à travers le continent.

Logistique allégée

Comme ceux de Pfizer/BioNTech et Moderna, le vaccin d'AstraZeneca et Oxford doit être administré en deux doses. Mais les contraintes logistiques pour le stocker et le transporter sont moins importantes car il peut être conservé au frigo et non à - 80C° comme celui de Pfizer/BioNTech.